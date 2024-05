Serão apresentadas obras do artista local Liogam e evento será realizado nesta sexta-feira, 10, às 19h, na Escola de Artes Oswaldo Verano

Publicado: 08.05.2024

Como forma de comemorar o Dia do Artista Visual, celebrado no dia 8 de maio, a Escola de Artes Oswaldo Verano será palco, nesta sexta-feira, 10, às 19h, da abertura da Mostra Raízes. O objetivo é homenagear os artistas visuais de Anápolis, destacando sua influência duradoura no cenário artístico local, bem como prospectar novos talentos na região.

Com realização da Prefeitura de Anapolis, por meio Secretaria Municipal de Integração e a Escola de Artes de Anápolis Oswaldo Verano, a exposição é aberta ao público, com entrada gratuita. A mostra estará aberta à visitação de segunda a quinta-feira das 9h às 12h e das 14h às 20h e sexta-feira, das 9h às 17h.

A exposição Raízes: Uma Mostra Criativa apresentará obras do artista local Liogam, cujo trabalho é influenciado pelos ícones das Artes Visuais figurativas de Anápolis. As obras utilizarão técnicas consagradas por grandes artistas da cidade, como o pioneiro Oswaldo Verano, homenageando tanto os artistas em si quanto os métodos e estilos que os tornaram célebres.

Liogam explorará uma variedade de estilos e técnicas, desde pinturas vibrantes até esculturas intrigantes, capturando a essência da vida cotidiana, paisagens e narrativas pessoais. A mostra não se limitará ao saudosismo, mas também apresentará obras que refletem temas contemporâneos, inspirando reflexão e diálogo.

Além de homenagear os artistas visuais de Anápolis e prospectar um novo talento local, a mostra também permite a celebração da vitalidade cultural do município, um testemunho do poder transformador da arte e sua capacidade de aproximar gerações, inspirar conversas e despertar novas perspectivas.

