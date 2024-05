Governador Ronaldo Caiado divulga potencialidades de Goiás em encontro com investidores, em São Paulo (Fotos: Hegon Corrêa)

Publicado: 08.05.2024

O governador Ronaldo Caiado apresentou as potencialidades de Goiás para alguns dos principais investidores do país durante reunião no Banco BTG Pactual, em São Paulo, nesta segunda-feira (06/05). A intenção do encontro com cerca de 15 investidores foi apresentar os avanços em todas as áreas, como economia, inovação, educação e segurança, para atrair novos investimentos ao estado.

“O Centro-Oeste é extremamente competitivo e Goiás está limítrofe com todas as regiões do país”, destacou Caiado durante o encontro com representantes da Absolute Investimentos, Brasil Capital, Banco BTG Pactual, Fourth Sail, Kapitalo Investimentos, Logos Capital, Miles Capital, Navi Capital, RPS Capital, Banco Safra, SPX Capital, Truxt Investimentos, Verde Asset Management e Western Asset.

O governador pontuou o número crescente de abertura de empresas goianas (38% em abril) e afirmou que o Governo de Goiás tem uma preocupação não só de facilitar a liberdade econômica, “mas também garantir a sobrevivência dos novos negócios, porque isso impulsiona a nossa economia”.

No encontro, ele citou a importância de investimentos em energia limpa e lembrou a recém-criada Política Estadual de Combustíveis de Goiás, que estabelece benefício fiscal para indústrias que produzem etanol hidratado.

“O etanol de segunda geração (bioetanol) já está sendo implantado em Goiás e como tal eles terão um diferencial de cobrança de alíquota em decorrência desse aumento da produtividade. Vamos aumentar a produção sem elevar um metro de terra ou apenas ocupando terras degradadas que viviam da pecuária”, frisou.

“Também já estamos em fase de aquisição de ônibus elétricos para substituir a frota de um dos eixos principais do transporte coletivo na região metropolitana de Goiânia”, detalhou ao falar da frota eletrificada do Eixo Anhanguera, em processo de substituição.

SEGURANÇA

Outro ponto abordado por Caiado foi a redução da criminalidade, em queda acentuada no estado desde 2019.

“A segurança garante tranquilidade à população e a todos os empresários e empresas que se instalam em Goiás. Fizemos um grande acordo, onde todas as polícias trabalham em conjunto, distribuindo informações e reorientando as ações do governo”, acrescentou.

Por fim, Caiado citou os avanços na educação, com investimento acima de R$ 7 bilhões desde 2019 em pessoal, equipamentos, laboratórios e infraestrutura.

“Essa semana deve sair o resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Acho que Goiás vai estar em primeiro lugar diante das notas, das avaliações que são feitas. É um lado que trabalhamos fortemente. E completo: a área de inovação e tecnologia, sou um apaixonado, e nós instalamos o Centro de Excelência em Empreendedorismo Inovador (Ceei) – HUB Goiás para ajudar na aceleração de nossas empresas e startups”, finalizou.

Editado por Hosana Alves via Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás