Soja representou 74,7% do total vendido por Goiás para a China

Publicado: 08.05.2024

O saldo da balança comercial entre Goiás e China registrou o valor de US$ 826,9 milhões, apenas nos três primeiros meses de 2024, representando 9,3% do total do saldo brasileiro acumulado entre ambos os países no mesmo período (US$ 8,8 bilhões).

Os dados constam em relatório da Superintendência de Comércio Exterior e Atração de Investimentos Internacionais, da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços de Goiás (SIC). O valor do saldo goiano é referente a US$ 1 bilhão em exportações e US$ 260,7 milhões em importações de janeiro a março de 2024.

GOIÁS E CHINA

“Os números refletem o sucesso das relações entre Goiás-China, que sempre foram frutíferas, mas melhoraram ainda mais desde a missão ao gigante asiático feita pelo Governo de Goiás no último ano”, ressalta o titular da SIC, Joel de Sant’Anna Braga Filho.

Apenas em março, foram exportados US$ 547,8 milhões, com US$ 82 milhões em importações, gerando um saldo de US$ 465,7 milhões para o estado. Entre os produtos exportados neste ano, os destaques foram:

soja, que representou 74,7% do total vendido por Goiás para a China;

carnes, com participação de 16,6%.

BRASIL

De janeiro a março de 2024, a balança comercial brasileira teve saldo positivo de US$ 8,8 bilhões, apresentando valores de exportação de US$ 23 bilhões e de importação de US$ 14,1 bilhões. No ranking dos estados que mais exportaram no ano para a China, Goiás está na sétima posição.

