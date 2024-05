Processo seletivo simplificado visa selecionar 1.031 vigilantes penitenciários para cargos temporários na Polícia Penal de Goiás (Foto: Sead-GO)

Publicado: 08.05.2024

A Secretaria da Administração (Sead) publicou na última segunda-feira (06/05), edital do processo seletivo simplificado que visa selecionar 1.031 vigilantes penitenciários para cargos temporários na Polícia Penal de Goiás.

As inscrições começam na quinta-feira (09/05) e seguem até dia 21 de maio, exclusivamente pela internet no Portal de Seleção (seleção.go.gov.br). O valor da taxa para participar do processo seletivo é de R$ 100. Será realizada etapa única de prova objetiva.

VIGILANTE PENITENCIÁRIO TEMPORÁRIO

A remuneração mensal é de R$ 1.450,46, composta de subsídio e gratificação de risco de vida, mais R$ 500,00 de auxílio-alimentação, podendo ainda o profissional ser remunerado por prestação de serviços extraordinários.

A jornada de trabalho será de 40 horas semanais. O prazo de contratação será de três anos, havendo possibilidade de prorrogação para até cinco anos. Um dos requisitos para a contratação é possuir o ensino médio completo ou equivalente, ter idade mínima de 18 anos e máxima inferior a 75 anos na data de contratação.

Para informações detalhadas sobre o processo, os candidatos deverão consultar o edital 004/2024, disponível no Portal de Seleção.

Editado por Hosana Alves via Secretaria da Administração – Governo de Goiás