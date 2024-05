Aquecendo Vidas é uma iniciativa da OVG e do Goiás Social, em parceria com as prefeituras (Foto: Secom)

Publicado: 09.05.2024

O governador Ronaldo Caiado e a primeira-dama e coordenadora do Goiás Social, Gracinha Caiado, iniciam, na manhã desta quinta-feira (09/05), a distribuição de cobertores da campanha Aquecendo Vidas 2024. A ação será às 8h30, na sede da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), em Goiânia.

Aquecendo Vidas é uma iniciativa da OVG e do Goiás Social, em parceria com as prefeituras, que distribuirá cobertores nos 246 municípios goianos. O objetivo é amparar pessoas em situação de vulnerabilidade nos dias mais frios do ano. Em Goiânia, são 14 postos de coleta que recebem doações até o dia 30 de maio.

Às 16h30, Caiado prestigia a solenidade em comemoração ao Dia do Policial Civil. O evento, que vai homenagear policiais goianos, será realizado no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON).

SERVIÇO

Caiado e Gracinha iniciam distribuição de cobertores da campanha Aquecendo Vidas

Quando: 5ª feira (09/05)

Programação

8h30: Lançamento da distribuição de cobertores da campanha Aquecendo Vidas

Onde: Sede da OVG, Avenida T-14, nº 249, Setor Bueno, Goiânia (GO)

16h30: Solenidade em Comemoração ao Dia do Policial Civil

Onde: 3º andar do Centro Cultural Oscar Niemeyer, GO-020, Chácaras Alto da Glória, Goiânia (GO)

Editado por Kattia Barreto via Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás