Apetite por negócios: donos de empresas chinesas participam de almoço com o governador Ronaldo Caiado, no Palácio das Esmeraldas (Foto: Júnior Guimarães e Rômulo Carvalho)

Publicado: 09.05.2024

Uma comitiva de 21 chineses, entre autoridades, empreendedores e tradutores, foi recebida pelo governador Ronaldo Caiado, nesta quarta-feira (08/05), em Goiânia. A delegação, que inclui representantes de 11 empresas do país asiático, está em busca de oportunidades de investimentos em Goiás, principalmente no setor agrícola. O chefe do Executivo ofereceu um almoço na sede oficial do governo, o Palácio das Esmeraldas.

“Cada vez que vou à China, me impressiona o quanto estão evoluindo em tecnologia e obtendo resultados em termos de qualidade de vida. Precisamos trazer para o Brasil esse investimento em talento, pesquisa, inovação e abertura de mercado. O Brasil é um país continental que tem toda possibilidade de melhorar a vida dos goianos e dos brasileiros”, ressaltou Caiado.

COMITIVA CHINESA

A comitiva chinesa está em Goiás desde segunda-feira (06/05). Na programação de três dias no estado, foram realizadas visitas às empresas do setor agrícola Beauvallet Goiás Alimentos e Grupo Canassa, ambas localizadas na cidade de Inhumas.

O grupo é liderado pelo vice-governador Shi Qingshuang, responsável pelo setor de agricultura da província de Hebei. Integram a delegação empresários dos setores de comércio de frutas, frango, criação de gado, laticínios, produtos químicos agrícolas e importação de alimentos, além de suprimentos médicos.

“Neste ano, faz 30 anos que Hebei é considerada província-irmã de Goiás. Essa vinda tem um só objetivo, que é reforçar a nossa amizade e construir novas parcerias no futuro”, afirmou Shi Qingshuang.

“Nós tivemos oportunidade, tanto eu quanto o governador, de conhecer a província no ano passado. Ficamos impressionados e motivados a fortalecer essa cooperação”, respondeu o vice-governador Daniel Vilela.

Em outubro de 2023, a vice-governadora de Hebei, Jin Hui, também esteve no estado em busca de novos negócios. A visita antecedeu a missão goiana na China, em novembro do mesmo ano. Antes do almoço desta quarta, governo e chineses tiveram uma reunião de trabalho, com participação de secretários e representantes de entidades do setor produtivo goiano.

COMÉRCIO GOIÁS – CHINA

Em 2023, a China foi a maior parceira comercial do estado, sendo o destino de 51% das exportações no acumulado geral do ano. Em segundo lugar esteve a Indonésia, com 3% das exportações goianas. Somente nos três primeiros meses de 2024, o saldo da balança comercial entre Goiás e China registrou o valor de US$ 826,9 milhões, representando 9,3% do total do saldo brasileiro para o período.

“Os números refletem o sucesso das relações entre Goiás-China, que sempre foram frutíferas, mas melhoraram ainda mais desde a missão ao gigante asiático feita pelo Governo de Goiás no último ano”, ressalta o titular da SIC, Joel de Sant’Anna Braga Filho.

