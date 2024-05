Programa Voluntários do Coração, em parceria com o Sindicato Rural de Anápolis, angariou 6 toneladas no evento

Publicado: 09.05.2024

A Prefeitura de Anápolis, em parceria com o Sindicato Rural, vai doar seis toneladas de alimentos arrecadados na Exposição Agropecuária (Expoana) deste ano para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira (8), pela primeira-dama e deputada estadual, Vivian Naves, e pelo prefeito Roberto Naves. “É um momento muito triste não só na história do Rio Grande do Sul, mas de todo o país. Nós nos solidarizamos e nos colocamos à disposição dos gaúchos para ajudarmos no que for possível”, disse a primeira-dama.

A Base Aérea de Anápolis (BAAN) vai apoiar a operação e ficará responsável pela logística de entrega dos alimentos. As cestas foram arrecadadas entre 30 de abril e 4 de maio, período de realização da Expoana. O Sindicato Rural firmou parceria com a Prefeitura de Anápolis, que permitiu a ação solidária pelo programa Voluntários de Coração. As equipes se posicionaram na porta do evento para receber as doações.

“As pessoas precisam muito de ajuda. Decidimos que todos os alimentos arrecadados na Pecuária de Anápolis serão enviados para o Rio Grande do Sul para ajudarmos quem tanto precisa”, ressaltou o prefeito Roberto Naves.

De acordo com a Defesa Civil gaúcha, já há 95 mortos e 372 feridos. O órgão informou que 414 cidades do estado foram atingidas pelas enchentes. O total de desaparecidos já é de 128 e há mais de 225 mil pessoas desabrigadas.