CMTT, em parceria com o Detran-GO, reforça regras de trânsito para estudantes da Escola Municipal Professor Jesus Duarte com montagem de minicidade

Publicado: 10.05.2024

A curiosidade tomou conta dos alunos da Escola Municipal Professor Jesus Duarte, em Goialândia. Estudantes do 3° ao 5° anos se depararam logo de manhã com uma minicidade. Com peças de Lego, eles tiveram a oportunidade de aprender os conceitos, os valores e as regras de trânsito de maneira lúdica e prazerosa. A ação fez parte da abertura oficial da campanha Maio Amarelo, que aconteceu nesta quinta-feira, 9, e que contou com a parceria do Detran-GO.

Em meio à montagem da pequena cidade, Sara Oliveira Santos, de 8 anos, logo foi posicionando um boneco na faixa de pedestre. “Sei que para atravessar, a pessoa deve dar o sinal de vida para ir para o outro lado da rua e os motoristas devem parar o carro. Outra coisa que sempre falo com meus pais lá em casa é que eles devem respeitar as cores do semáforo para que não aconteça nenhum acidente.”

Um pouco antes de começar as atividades, o fiscal de trânsito da Companhia Municipal de Trânsito e Transporte de Anápolis (CMTT), Kleber Borges de Sousa, falou com as crianças sobre como tornar o trânsito mais seguro. “Buscamos a conscientização das pessoas para que elas tenham o entendimento de que o trânsito é um espaço de compartilhamento. Então, atitudes solidárias, empáticas, contribuem muito nesse sentido.”

De acordo com o fiscal, no Brasil, cerca 45 mil pessoas perdem a vida devido a sinistros de trânsito. Além disso, mais de 250 mil cidadãos ficam com sequelas definitivas por conta de acidentes de trânsito. “O excesso de velocidade e o uso de substâncias entorpecentes ou álcool no trânsito são os principais causadores de acidentes de trânsito. Por isso fazemos este trabalho de conscientização não só no Maio Amarelo como em todos os dias do ano.”

A campanha Maio Amarelo teve início no começo do mês com várias ações pela cidade. Foram palestras em grandes empresas de Anápolis e em escolas municipais, além de blitz espalhadas pela cidade. A programação ainda é extensa e vai até o dia 29 deste mês.

No dia 10 haverá blitz na Praça Dom Emanuel e no Recanto do Sol. Já nos dias 15 e 16 serão realizadas palestras educativas na Quebec e UEG. No dia 27 será instalado o simulador de capotamento na UniEvangélica e no Hospital de Urgência. O simulador também estará no dia 28 nas empresas Linea e Allbox. No dia 29 será realizado o encerramento da campanha na Praça Bom Jesus, das 9h às 11h, e no Parque Ipiranga, das 17h30 às 20h.