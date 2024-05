Rede passa por expansão, e agência atua no acompanhamento para evitar atrasos no cronograma e minimizar transtornos

Publicado: 10.05.2024

Fiscais da Agência Reguladora do Município (ARM) realizaram, nesta quarta-feira, 08, uma vistoria nas obras de ampliação da rede de esgoto no Parque Brasília, na região Leste de Anápolis. Os serviços são executados pela Saneago, empresa que detém a concessão do saneamento na cidade.

A estatal direcionou quatro equipes, com mais de 30 trabalhadores, para a execução das obras. “Na Avenida Ayrton Senna, por exemplo, a previsão é que sejam realizados 50 metros de escavação horizontal, por dia, para passagem dos canos. Foi constatado um pequeno atraso de dois dias, referente ao calendário de obras, mas isso se deve ao fato de que três canos de água foram rompidos, e os serviços precisaram ser paralisados para recuperação”, ressaltou Nilton Barbosa, coordenador setorial da ARM.

Os fiscais são responsáveis por acompanhar todo o trabalho de ampliação da rede de esgoto na cidade, desde as escavações, passagem de canos, compactação e finalização dos serviços. “Nosso dever, enquanto órgão regulador, é garantir que os serviços sejam realizados dentro dos prazos e com a qualidade necessária para atender a população”, afirmou Robson Torres, presidente da ARM.

Além do Parque Brasília, diversos outros bairros da cidade também serão beneficiados com a ampliação da rede de esgoto. Segundo o presidente da ARM, a previsão de conclusão de todas as obras de ampliação da rede de esgoto na cidade de Anápolis é para 2025, alcançando quase 95% de atendimento a toda a população e colocando a cidade entre as cinco melhores posições do ranking no país.

A Agência Reguladora do Município reforça que caso a população veja alguma irregularidade nos serviços de saneamento, basta entrar em contato com a ARM pelo Zap da Prefeitura (62) 3902-2882, de segunda a sexta-feira, de 8h às 18h, ou ainda pelo e-mail ouvidoria-arm@anapolis.go.gov.br. “Precisamos ser informados e estamos de portas abertas para receber quem quer que seja, ouvindo e discutindo melhorias para o município”, conclui o presidente.