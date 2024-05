22ª Semana Nacional de Museus começa oficialmente na segunda-feira (13/05) e se estende até domingo (19/05). Em Goiás, no entanto, as atividades iniciam já nesta sexta-feira (10/05) (Fotos: Secult Goiás)

Publicado: 10.05.2024

A 22ª Semana Nacional de Museus (SNM), em celebração ao Dia Internacional dos Museus (18 de maio), começa oficialmente na segunda-feira (13/05) e se estende até domingo (19/05). Em Goiás, no entanto, as atividades iniciam já nesta sexta-feira (10/05), com palestra no Museu da Imagem e do Som (MIS). Todas as unidades da Secretaria da Cultura (Secult) e o Arquivo Histórico Estadual também terão programação especial. Neste ano, o tema da 22ª SNM é “Museu, educação e pesquisa”.

No MIS, a primeira atividade é a oficina “Para que o caderno de registro de visitantes e pesquisa de público?”, com Luís Felipe Pinheiro, museólogo, analista de dados e coordenador da unidade, e Aluane de Sá, museóloga e coordenadora do Núcleo de Conservação e Preservação do Acervo (NUCPA). A palestra será das 09 horas às 10h30, na sexta-feira (10/05), no Centro Cultural Marietta Teles Machado, na Praça Cívica, em Goiânia.

Palestra com o museólogo Luís Felipe Pinheiro abre os trabalhos nesta sexta-feira (10/05), às 09 horas, no MIS, no Centro Cultural Marietta Teles Machado (Foto: Secult-GO)

No dia 13, segunda-feira, às 17h30, será inaugurada a exposição fotográfica Goiânia Art Déco Festival, no Centro Cultural Octo Marques, com a presença de Gutto Lemos, idealizador e proponente da iniciativa. A mostra temporária faz parte do projeto Goiânia Art Déco Festival, que reúne uma série de fotografias do patrimônio cultural Art Déco da capital sob a ótica de vários artistas.

Também na segunda-feira, das 19 às 22 horas, no MIS, será realizada a palestra “Memórias de si, dos outros e das coisas: percursos de Edna Luísa de Melo Taveira a partir de seu arquivo pessoal”, com a pesquisadora Ana Cristina Santoro, conservadora do Museu Antropológico da Universidade Federal de Goiás (UFG), com mediação da museóloga Aluane de Sá, coordenadora do NUCPA.

As demais unidades geridas pela Secult Goiás que contam com programação especial são Arquivo Histórico Estadual e os museus Pedro Ludovico (Goiânia), Conde dos Arcos (cidade de Goiás) e Ferroviário de Pires do Rio. Discentes de Museologia, Artes, História, áreas afins e demais pessoas interessadas na temática podem conferir os detalhes no site da Secult Goiás: www.cultura.go.gov.br.

Editado por Hosana Alves via Secretaria da Cultura – Governo de Goiás