Apresentação da Orquestra Jovem evidenciou os talentos artísticos do município

Publicado: 10.05.2024

Foto: Victor Augusto

O Teatro Municipal foi palco, nesta quarta-feira, 09, de um evento que não apenas encantou os presentes, mas também celebrou o amor materno. O Concerto do Dia das Mães, protagonizado pela Orquestra Jovem de Anápolis, que tornou a noite em um espetáculo marcado pela emoção, talento e dedicação à arte.

Para Pamela Leite, de 39 anos, mãe de Emanuela Fernandes, de 15 anos, foi emocionante participar do concerto. Ela afirmou que a experiência foi inesquecível. “Para mim foi muito especial. Tive o privilégio de assistir meu primeiro concerto e receber essa homenagem tão linda da nossa cidade. Eu, como mãe, por vezes, me peguei emocionada durante a apresentação ao relembrar minha jornada com a Manu. Ser mãe é um privilégio. Os artistas estão de parabéns, assim como a Prefeitura, por nos proporcionar esse evento tão lindo”, compartilhou.

A apresentação contou com a participação especial do Coro Sinfônico de Anápolis, que foi conduzido pelos maestros Andreyw Batista e Rafael Pires, que guiaram os músicos e tocaram o coração de todos os presentes.

A primeira-dama e deputa estadual Vivian Naves prestigiou o concerto e, em suas palavras, expressou admiração. “Este concerto é uma verdadeira dedicatória ao amor materno, uma celebração emocionante que enche nossos corações de alegria e gratidão. Parabenizo a todos os envolvidos por essa belíssima homenagem”, declarou.

O Concerto do Dia das Mães não apenas enalteceu a maternidade, mas também evidenciou o talento artístico presente em Anápolis, reforçando o compromisso da cidade com a cultura e as expressões artísticas. Com momentos de pura emoção e beleza musical, o evento ficará gravado na memória de todos os que tiveram a oportunidade de testemunhar essa celebração única.