Serão oito pontos de coleta espalhados pela cidade. Município já auxiliou o povo gaúcho com o envio de seis toneladas de alimentos arrecadadas na Expoana

Publicado: 10.05.2024

A Prefeitura de Anápolis lançou nesta quinta-feira (9) uma campanha de arrecadação de alimentos e outros itens de necessidade básica para as vítimas das enchentes que assolam o Rio Grande do Sul. São oito pontos de coleta espalhados por toda a cidade, por meio do programa Voluntários do Coração.

Qualquer cidadão pode contribuir. Além de alimentos não perecíveis, podem ser doados lençóis, travesseiros, creme dental, sabonetes, cobertores, colchões e água.

Nesta quarta-feira (8), a Prefeitura de Anápolis já destinou seis toneladas de alimentos arrecadados na Exposição Agropecuária (Expoana), em parceria com o Sindicato Rural do município. “Não podemos nos esquecer dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que vivem momentos de dificuldade e uma tragédia sem precedentes. Anápolis é uma cidade solidária e, mais uma vez, mostraremos isso”, afirmou a primeira-dama e deputada estadual Vivian Naves.

Para angariar o maior apoio possível, foram disponibilizados pontos de coleta em diversos pontos da cidade. São quatro Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), nas regiões Leste I e II, Norte e Sul. Ainda há presença do Voluntários de Coração no Centro Administrativo, na Secretaria Municipal de Integração, na sede do Samu e no Brasil Park Shopping.

“Pensamos numa logística que facilite a vida da pessoa que quer doar, portanto, disponibilizamos mais pontos de coleta e em diferentes regiões da cidade para ampliar nossa arrecadação e fortalecer a corrente do bem nesse momento tão difícil para os gaúchos”, afirmou.

A Base Aérea de Anápolis também é parceira da Prefeitura. Todos os itens arrecadados serão remetidos à Aeronáutica, que ficará responsável pelo transporte dos donativos até o Rio Grande do Sul.

De acordo com a Defesa Civil gaúcha, as enchentes sem precedentes já deixaram 95 mortos e 372 feridos. O órgão informou que 414 cidades do estado foram atingidas pelas enchentes. O total de desaparecidos já é de 128 e há mais de 225 mil pessoas desabrigadas.

Veja onde ajudar: