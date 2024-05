Ação, voltada para o público entre 14 e 24 anos, será realizada no Cenfor do Munir Calixto

Publicação: 10.05.2024

Será realizado neste sábado, 11, o 3º Workshop Germminação – Meu 1º Emprego, iniciativa do Projeto Germminar, com apoio da Prefeitura de Anápolis e a Fundação Frei João Batista Vogel. O objetivo é oferecer treinamento profissional gratuito para jovens em situação de vulnerabilidade social com o intuito de trazer conscientização e conectá-los às oportunidades oferecidas pelas empresas de Anápolis.

Já em sua terceira edição, a ação é voltada para jovens de 14 a 24 anos com toda programação preparada para eles. Haverá cursos sobre confecção de currículos, como se comportar em uma entrevista de emprego, preparação para processos seletivos em empresas, entre outros. Essa edição será realizada no Centro de Formação Profissional (Cenfor) do Munir Calixto, das 13h às 18h.

“O projeto Germminação visa orientar e informar adolescentes e jovens na busca do primeiro emprego ou na melhor colocação no mercado de trabalho e provocar neles uma nova perspectiva e oportunidades para uma mudança de vida e de seu contexto familiar”, destaca Joyce de Paula, diretora de Trabalho, Emprego e Renda.

As inscrições podem ser realizadas pelo link abre.ai/meu1emprego, no Espaço da Oportunidade ou diretamente no Cenfor Munir Calixto. Os interessados podem obter mais informações pelos números (62) 3902-2034 / (62) 98469-9686.