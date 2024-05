Na hora certa: Governo de Goiás inicia distribuição de cobertores antes da chegada de frentes frias (Foto: Wesley Costa)

Publicado: 11.05.2024

Às vésperas do período mais frio do ano em Goiás, o governador Ronaldo Caiado começou, nesta quinta-feira (09/05), a entrega de 87,5 mil cobertores à população em situação de vulnerabilidade a partir da campanha Aquecendo Vidas 2024. O Estado investiu R$ 2 milhões na aquisição dos itens que serão distribuídos pelos 246 municípios goianos.

“A responsabilidade com as pessoas é o ponto alto de um governante. Não se governa para grandes obras, mas para o cidadão, para estender a mão nas horas difíceis”, pontuou o governador.

Caiado afirmou que Goiás possui, atualmente, uma cultura de monitorar situações diversas e executar políticas de prevenção.

“O Estado sempre antecipa suas ações, seja em meio à inundação, seca, queimada ou frio. Isso mostra o quanto temos a preocupação de não fazer algo de última hora. São medidas prévias para atender quem mais precisa”, garantiu.

Entre os exemplos, estão o plano de contingência durante o período chuvoso no Nordeste goiano e a Operação Cerrado Vivo, que protege o bioma na estiagem.

AQUECENDO VIDAS

Aquecendo Vidas é uma iniciativa da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), em parceria com o Goiás Social. As prefeituras goianas receberão itens adquiridos pelo Estado e destinarão aos beneficiados, que são pessoas em situação de rua, famílias carentes e entidades sociais.

“Ninguém melhor que os municípios para garantir com que esses cobertores cheguem nas mãos de quem mais precisa”, afirmou a diretora geral da OVG, Adryanna Caiado. “Nossa missão é garantir bem-estar e dignidade.”

O prefeito de Campos Verdes e presidente da Federação Goiana de Municípios (FGM), Haroldo Naves, testemunhou o compromisso da OVG com todas as prefeituras. “Essa semana recebemos uma equipe para diversas ações. Já fui prefeito em outros mandatos e tínhamos dificuldade [com esse atendimento]. Hoje, a entidade tem feito um trabalho muito importante”, disse.

O governo estadual já investiu R$ 11,6 milhões na campanha, que é realizada desde 2019. Nesse período, foram arrecadadas 12,8 mil peças e distribuídos mais de 277 mil cobertores, garantindo uma grande rede de proteção. Com os itens adquiridos em 2024, serão mais de 364 mil cobertores doados em seis anos.

DOAÇÕES EM GOIÂNIA

Outro braço da Campanha Aquecendo Vidas envolve a população goianiense. Até o dia 30 de maio, Goiânia conta com 14 pontos de coleta de doações. São recebidos agasalhos novos ou usados, desde que em bom estado de conservação. A OVG também ficará responsável pela distribuição dos itens arrecadados.

CONFIRA OS PONTOS DE COLETA:

OVG – Rua T-14, Setor Bueno – Goiânia

Palácio Pedro Ludovico Teixeira – Rua 82, nº 400, Centro – Goiânia

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds) – Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira, nº 332 – Centro – Goiânia

Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg) – Rua 259, Setor Leste Universitário – Goiânia

Corpo de Bombeiros – Av. C-206 – Jardim América – Goiânia

Sebrae Goiás – Av. T-03, nº 1.000 – Setor Bueno – Goiânia

Secretaria de Estado da Educação – Quinta Avenida, número 212, Setor Leste Vila Nova – Goiânia

Secretaria de Estado da Economia – Av. Vereador José Monteiro, 2233 – Setor Nova Vila – Goiânia

Procuradoria-Geral do Estado de Goiás – Rua 02 com Avenida República do Líbano, nº 293 – Setor Oeste – Goiânia

Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (AGR) – Avenida Goiás, nº 305, Edifício Visconde de Mauá – Setor Central – Goiânia

Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater) – Rodovia R-2, Quadra Área, Lote AR-3 Campus Samambaia – Goiânia

Saneago – Avenida Fued Sebba, n. 1.245 – Jardim Goiás – Goiânia

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado de Goiás (Sescoop) – Avenida H, nº 550 – Jardim Goiás – Goiânia

Super Agos – Av. C-7, Qd. 80, nº 3144 – Setor Sudoeste – Goiânia

Editado por Kattia Barreto via Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás