Mário Broder, multi-instrumentista do Rio de Janeiro, é a grande atração do festival, que une música e gastronomia num mesmo encontro (Foto: Secult-GO)

11.05.2024

O Centro Cultural Martim Cererê será palco neste sábado (11/05), do festival Música no Prato, que propõe uma fusão entre gastronomia e música brasileira, celebrando a cultura, a arte e a economia criativa. O evento terá início às 12 e segue até às 22 horas, com ingressos a R$ 60 e R$ 30.

O festival integra o projeto Dinamização Martim Cererê, contemplado pelo Programa Goyazes, mecanismo de fomento gerenciado pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult).

MÚSICA NO PRATO

O Música no Prato terá um formato diferenciado. Ao longo do dia, o público terá a oportunidade de experimentar uma variedade de pratos, todos eles dispostos em três estações de alimentação, sendo que cada estação fará homenagem a um artista da música brasileira.

Os temas dessas estações serão: Música no Prato, Botecos e Biroscas, e Mafuá. Segundo os organizadores, a limitação de ingressos foi pensada justamente para proporcionar uma experiência confortável ao público presente.

A trilha sonora do evento ficará à cargo de cinco DJ’s locais (DJ Mucio; DJ Cássia; DJ Gabi Matos; ⁠DJ Pri Loyola e DJ Will), e uma atração nacional, o músico multi-instrumentista Mário Broder, do Rio de Janeiro/RJ.

Segundo Wellington Dias, um dos organizadores do Festival, a proposta do evento é promover uma ambiência de troca, de fomento à cultura culinária da cidade, em meio a uma nova apreciação musical.

ARTE EDUCATIVA

Além da música e da gastronomia, o festival terá um forte componente educacional, com a inclusão de estagiários de gastronomia, selecionados através de parcerias com instituições de ensino locais.

Os estudantes terão a oportunidade de aplicar seus conhecimentos na prática, sob a tutela de chefs experientes, garantindo assim uma valiosa experiência profissional, aprofundar o conhecimento e exercitar a prática profissional.

ATRAÇÃO CONVIDADA

Mário Broder é cantor, compositor, ator e multi-instrumentista, criado no bairro Jabour, em Bangu, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Integrou várias bandas de música e atuou ao lado de nomes consagrados como Seu Jorge, integrou a orquestra de percussão Lascamão, ao lado de Robertinho Silva, Carlos Negreiros, Marcos Esguleba, Pedro Lima, Orlando Costa, Guto Goffi e Analimar Ventapane, com a qual lançou, em 2011, o CD Lascamão.

No ano de 2013, com o grupo Farofa Carioca, lançou o DVD Ao vivo na Lapa. Neste mesmo ano, pelo selo Urca Music em parceria com a Warner Music, lançou o seu primeiro CD solo intitulado Balanço diferente, com produção musical e arranjos em parceria com Eduardo Chermont, no qual interpretou composições autorais, com participação especial de Elza Soares.

SERVIÇO

Festival Música no Prato

Data: Sábado 11/05

Horário: 12h às 22h

Local: Centro Cultural Martim Cererê

Valor do ingresso: R$60,00 | R$30,00

Link ingressos: www.sympla.com.br

Editado por Hosana Alves via Secretaria da Cultura – Governo de Goiás