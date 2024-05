Exposições serão feitas durante o período de realização do Fica, nas Salas Expositivas do Museu Palácio Conde dos Arcos (Foto: Secult)

Publicado: 12.05.2024

Artistas visuais residentes em Goiás já podem se inscrever para compor a programação da exposição de artes visuais do 25º Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica 2024), as inscrições estarão disponíveis até 16 de maio, no site oficial do Fica ou diretamente pela plataforma da Elenco.

A 25ª edição do festival será de 11 a 16 de junho, na cidade de Goiás. A realização é do Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), em correalização com a Universidade Federal de Goiás (UFG).

A programação de exposição de artes visuais será dividida em duas categorias: Modalidade 1 – Artistas Locais; e Modalidade 2 – Obras de Artes Regionais. Na primeira, só poderão participar propostas produzidas e executadas por artistas residentes ou sediados na cidade de Goiás. A segunda categoria, no entanto, vale para obras de artistas de todo o estado.

Serão ofertadas 10 vagas, sendo 3 destinadas à primeira modalidade e 7 para a segunda categoria.

As propostas podem incluir manifestações artísticas como pintura, escultura, desenho, gravura, fotografia, vídeo-arte, objeto e instalações. O valor por cada proposta selecionada, de ambas as modalidades, será de R$ 2 mil.

As exposições serão feitas durante o período de realização do Fica, nas Salas Expositivas do Museu Palácio Conde dos Arcos, com horário de visitação das 9 às 19 horas.

Os inscritos passarão pelas etapas de Habilitação e Avaliação. A previsão de divulgação do resultado final é no dia 24 de maio. Todas as informações sobre o processo seletivo estão no Edital de Seleção.

FICA 2024

O Fica 2024 contará com uma vasta programação gratuita, com mostras competitivas, debates com grandes nomes do cinema nacional e internacional, atividades de cunho ambiental e atrações culturais.

Editado por Juliana Carnevalli via Secretaria da Cultura – Governo de Goiás