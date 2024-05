Daniel Vilela e Adriano da Rocha Lima entregam nova Estação Hemocentro aos usuários do Eixo Anhanguera (Fotos: André Costa)

Publicado: 12.05.2024

O vice-governador de Goiás, Daniel Vilela, e o secretário-geral de Governo (SGG), Adriano da Rocha Lima, entregaram nesta quinta-feira (09/05) a nova Estação Hemocentro do Eixo Anhanguera, localizada em frente ao Hemocentro, no Setor Coimbra, em Goiânia.

Foram investidos R$ 2,8 milhões do Tesouro Estadual nas obras. vice-governador e secretário afirmaram que se trata de uma inauguração “simbólica” porque a nova plataforma representa a materialização dos investimentos do Governo de Goiás no sistema de transporte coletivo e a determinação do governador Ronaldo Caiado em garantir conforto e tranquilidade aos passageiros.

“Todas as 19 estações do Eixo Anhanguera serão reformadas ao longo dos próximos meses. Muito em breve os usuários desta linha terão à disposição ambientes mais modernos, aprazíveis e adequados às suas necessidades”, afirmou, em entrevista coletiva, o vice-governador.

“Todas as 19 estações do Eixo Anhanguera serão reformadas ao longo dos próximos meses”, afirmou Daniel Vilela em entrevista coletiva (Fotos: André Costa)

“Este governo tem feito um trabalho sério em todas as áreas e não poderia, sob nenhuma hipótese, deixar o transporte coletivo de fora, principalmente pelo extraordinário momento que o estado vive”, enfatizou Daniel.

OUTRAS TRÊS ESTAÇÕES PASSAM POR REFORMA

Na oportunidade, o secretário-geral de Governo destacou que outras três estações – Vila Bandeirantes, Anhanguera e Universitária – já estão em obras e serão entregues no mesmo patamar daquela do setor Coimbra, com acabamento de alta performance e totalmente adaptadas para receber os ônibus elétricos.

Atualmente dois ônibus elétricos estão em operação, mas outros mais serão incorporados à frota – que irão transitar pelo BRT Leste-Oeste, comumente conhecido como “Eixo Anhanguera”, de acordo com Rocha Lima.

PLATAFORMA LAGO DAS ROSAS

“A reforma da plataforma que fica localizada em frente ao Lago das Rosas, no setor Oeste, começa nesta sexta-feira (10/05), mesma data em que entra em operação a que entregamos hoje”, acrescentou Adriano da Rocha Lima, que ao lado de Daniel Vilela e dos prefeitos de Goiânia, Rogério Cruz, e de Senador Canedo, Fernando Pellozo, conferiu de perto todas as inovações.

Totem interativo permitirá o autoatendimento, com opções de rotas disponíveis para uma viagem segura (Fotos: André Costa)

ESTAÇÃO HEMOCENTRO

Dentre as novidades estão:

painéis informativos que dão a previsão de tempo de chegada dos ônibus e itinerários,

sistema de som,

portarias eletrônicas,

dois monitores de led,

Wi-Fi gratuito

e uma torre para carregamento de celular.

Os usuários contam ainda com um totem interativo que permitirá o autoatendimento, com opções de rotas disponíveis para uma viagem segura.

Em entrevista coletiva, o vice-governador e o titular da SGG detalharam outros investimentos que estão sendo feitos pelo Governo de Goiás na rede de transporte coletivo da Região Metropolitana.

Citaram a reforma em curso do Terminal Novo Mundo e garantiram que, tão logo aquela se encerre, terá início o projeto de revitalização do terminal que está localizado na Praça da Bíblia e também o Terminal do Dergo.

“Temos ainda um compromisso firmado com os goianos: substituição de 100% da frota e das mais de 7 mil paradas e abrigos de ônibus da capital e cidades vizinhas até o final de 2026”, afirmou Adriano da Rocha Lima.

“O trabalho é grande; não acaba por agora. Mas vamos colocar Goiânia como referência nacional no transporte coletivo de qualidade”, sentenciou Daniel Vilela.

SEGURANÇA E INCLUSÃO

A Estação Hemocentro conta com 12 câmeras que permitirão o reconhecimento facial e controle de acesso inteligente. Um posto de segurança realizará o monitoramento em tempo integral do local, tudo integrado com a Secretaria de Segurança Pública do Governo de Goiás.

As catracas possuem padrão antivandalismo, com gabinetes em inox e acesso exclusivo para pessoas com deficiência (PCDs), semelhantes às que são usadas em estações de metrô.

Para tornar ainda tudo mais acessível, a nova plataforma possui ainda:

sistema de áudio com informações.

Rampas de acesso com inclinação suave

e corrimão com sinalização em braile garantem a inclusão de todos os passageiros.

Na entrada, uma placa em braile também auxilia na identificação do local.

Todo o piso tátil foi devidamente implantado, de forma inteligente e segura.

Profissionais da Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (RMTC), da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) – jurisdicionada à Prefeitura de Goiânia – e da RedeMob Consórcio, que reúne cinco empresas concessionárias, além de funcionários do Hemocentro, também acompanharam a entrega da nova estação.

Editado por Hosana Alves via Vice-Governadoria – Governo de Goiás