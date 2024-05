Shows de Marcelo Falcão, Iza e Sandra de Sá integram programação do TIM Music Goiás (Foto: Divulgação)

Publicado: 12.05.2024

A primeira edição do TIM Music no Centro-Oeste será realizada em Goiânia, nos dias 8 e 9 de junho, no Centro Cultural Oscar Niemeyer, e trará para o palco artistas como Iza, Hungria, Marcelo Falcão, Sandra de Sá, Gilsons e Luiza Martins, além de músicos regionais.

Totalmente gratuito, o TIM Music é realizado pela produtora Fluir Experiências, com apoio do Governo de Goiás, por meio do Programa Goyazes, operacionalizado pela Secretaria da Cultura (Secult).

TIM MUSIC GOIÁS

Para a secretária da Cultura, Yara Nunes, o TIM Music Goiás evidencia o potencial goiano para comportar grandes eventos.

“Como maior festival gratuito de música do Brasil, o TIM Music atrai holofotes para Goiás, para que importantes produtores vejam o potencial de público que temos aqui. O festival perpassa por todos os ritmos, o que amplia as possibilidades de eventos e fortalece o turismo cultural”, destaca a titular.

Abrem o palco, no sábado (08/06), artistas reconhecidos em Goiás: Pedra Bruta, Maduli, Maíra e Banda Madá. Em seguida, Sandra de Sá com muito soul e funk; seguida da cantora sertaneja Luiza Martins e Iza – embaixadora da TIM – que termina a noite com toda sua potência.

Os rappers da Banda 7meia2 abrem os trabalhos no domingo (09/06), depois, DJ Múcio, que convida o cantor Mario Broder, do Rio de Janeiro.

O trio Gilsons, formado por José Gil, Francisco Gil e João Gil, filho e netos de Gilberto Gil, também marcarão presença no palco goianiense.

Marcelo Falcão traz todos seus sucessos e o rapper Hungria, nascido no Centro-Oeste, fecha o festival com seus maiores sucessos – como “Lembranças”, canção de um artista solo de rap mais ouvida no país.

Serviço:

Assunto: TIM Music Goiás

Quando: 08 e 09 de junho de 2024

Onde: Centro Cultural Oscar Niemeyer, GO-020, Chácaras Alto da Glória, Goiânia (GO)

Editado por Kattia Barreto via Secretaria da Cultura – Governo de Goiás