Distrito é referência na produção do fruto e, por safra, colhe mais quatro mil toneladas

Publicado: 13.05.2024

Mais uma vez, a tradicional Festa da Mexerica, em Goialândia, movimentou toda a região do distrito. Foram dois dias de comemoração, na sexta-feira, 10, e no sábado, dia 11, que atraíram centenas de pessoas para celebrar. A Prefeitura de Anápolis preparou para a população uma programação com desfiles, que elegeram as novas rainha e princesa, shows ao vivo, barracas de comidas típicas e atrações culturais.

A jovem Lizandra, de 25 anos, nasceu e foi criada no distrito de Goialândia. Apesar de não residir mais na região, ela não deixa de aproveitar a festa. “Não moro mais aqui, mas pertenço a este lindo distrito. Esta foi uma festa maravilhosa e fico muito feliz em ver toda essa movimentação. Foi realmente uma festa linda e adoro prestigiar esse evento”, contou

A festa celebra a fruta que é o maior vetor econômico do distrito. A cada safra de mexerica, são, em média quatro mil toneladas. Goialândia representa uma parcela considerável da produtividade agrícola de Anápolis .“A Festa da Mexerica é mais do que uma simples celebração, é o reflexo do espírito comunitário e da vitalidade de nossa cidade. Estou encantado em ver tantas pessoas reunidas para honrar nossa cultura e nossa produção agrícola. Que esta festa seja um lembrete do que podemos alcançar quando trabalhamos juntos pelo bem comum”, disse o prefeito Roberto Naves.

No último levantamento da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), em 2022, Anápolis ocupava a primeira posição entre os maiores produtores de mexerica de Goiás e a sexta em todo o país. O distrito de Goialândia é um dos protagonistas do desenvolvimento econômico da região, onde estão instaladas grandes fazendas, mas também pequenos produtores da agricultura familiar. Conforme os dados, o distrito produziu cerca de 24,5 mil toneladas, com área de plantio de 976 hectares e produção de 25 toneladas por hectares, de acordo com último levantamento da pasta.

Todo este movimento contribuiu para que Anápolis tivesse um crescimento médio do Produto Interno Bruto (PIB) de 7,67% ao ano desde 2017, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O índice é bem superior à média nacional e da capital Goiânia, que avançou, em média 5,68% ao ano desde 2017.

“Nesse ambiente, há forte atuação do agronegócio e da pecuária. Em Goialândia, a cultura da mexerica movimenta a economia local e abastece os mercados interno e externo, oportunizando geração de postos de trabalho”, frisou o secretário de Indústria, Comércio, Turismo e Modernização, Geraldo Lino. O subprefeito do distrito, José Guedes, ressaltou que a realização da festa chega para fortalecer o comércio e trazer visitantes para conhecer a região. “Temos aqui cerca de 40 produtores de mexerica. Essa data é memorável com toda certeza. Agradeço a todos que colaboram para essa festa”, finaliza.

A Festa da Mexerica foi a primeira do circuito de comemorações nos distritos em 2024. Interlândia, Souzânia e Joanápolis, como ocorre anualmente, terão eventos que valorizam a produção local, como banana e milho.