Mais praticidade para agendar serviços presenciais no Vapt Vupt (Fotos: Sead-GO)

Publicado: 13.05.2024

A Secretaria da Administração (Sead) implementou uma nova funcionalidade no portal Expresso para agendamento dos serviços presenciais nas unidades do Vapt Vupt. Agora, os usuários têm a praticidade de visualizar qual agência oferece a data mais próxima disponível para marcar o atendimento desejado.

Basta escolher o serviço e o município, e o sistema mostrará a disponibilidade de datas por unidade. Essa modalidade facilita o agendamento para o cidadão, mas também distribui melhor os atendimentos, evitando congestionamentos de demandas de agendamento nas unidades mais buscadas.

A partir de agora, usuários têm a praticidade de visualizar qual agência oferece a data mais próxima disponível para marcar o atendimento desejado, nova modalidade foi incluída no portal e nos totens Expresso (Foto: Sead-GO)

A modalidade foi incluída no portal www.expresso.go.gov.br e nos totens Expresso, distribuídos em todas as unidades do Vapt Vupt, assegurando mais conveniência e eficiência aos usuários que buscam serviços do estado.

A funcionalidade está disponível para agendamento em municípios que contam com mais de uma agência do Vapt Vupt, como Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia e Luziânia. Para agendar qualquer serviço presencial, o usuário deve acessar o portal Expresso, por meio do endereço eletrônico: http://www.expresso.go.gov.br.

Editado por Hosana Alves via Secretaria da Administração – Governo de Goiás