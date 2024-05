Designer Maria Oliveira teve Maria Luísa em ala exclusiva para beneficiários do Ipasgo Saúde (Foto: Roger Faria)

Publicado: 13.05.2024

Pela primeira vez em quase 62 anos, o Ipasgo Saúde passa a contar com leitos exclusivos para seus beneficiários. A instituição fechou parceria com o Hospital e Maternidade Santa Bárbara, em Goiânia, e agora dispõe de 30 leitos identificados e reservados para titulares e dependentes do plano que assiste à saúde dos servidores públicos de Goiás.

A unidade é considerada referência e uma das poucas do país com certificação Acreditação ONA 3, nível ouro – um método que avalia a qualidade e a segurança da assistência.

LEITOS EXCLUSIVOS

Do total de leitos exclusivos, 10 são em Unidades de Tratamento Intensivo (UTI’s humanizadas), que contam com leitos individualizados, luz natural e nas quais é permitida a presença de um acompanhante. Os outros 20 estão distribuídos, igualmente, em apartamentos e enfermarias.

Os beneficiários do Ipasgo Saúde têm acesso a atendimentos clínicos, de maternidade, pronto-socorro obstétrico, hemodinâmica, além de procedimentos cirúrgicos.

“Quando o beneficiário já sabe que o hospital tem leitos exclusivos para ele, fica mais fácil buscar atendimento. Nada mais justo do que essa praticidade para os nossos beneficiários”, avalia o gerente de Gestão da Rede Credenciada do Ipasgo Saúde, Tiago Acioly.

O gestor antecipa ainda que já estão no radar do Ipasgo Saúde novas parcerias como esta. “A cooperação com o Santa Bárbara é só a primeira de uma série de outras parcerias que vamos fechar. Estamos expandindo nossa rede credenciada a cada dia e vem mais novidades por aí”, garante.

FACILIDADES NA PRÁTICA

Beneficiária do Ipasgo Saúde, Júlia Vieira de Sousa, foi uma das primeiras a experimentar as vantagens da nova parceria. Ela estava no Hospital Santa Bárbara se recuperando de um quadro de dengue hemorrágica.

“A gente nunca deseja precisar de serviços de saúde, mas quando precisa, é muito bom saber que tem um local exclusivo para nos atender. Eu cheguei bem ruim, fiquei dois dias na UTI, onde tive um ótimo atendimento. Agora, no quarto, estou bem melhor, me recuperando”, conta.

Rhousilene Leonel concorda. A beneficiária foi ao hospital em busca de atendimento com neurologista, outra novidade implementada pela parceria.

“Sempre que precisei do Ipasgo Saúde eu fui bem atendida, já fiz até cirurgias. Saber que aqui no Santa Bárbara podemos contar com um atendimento exclusivo é muito bom. Eu não tenho nada a reclamar do Ipasgo, apenas a agradecer”, diz.

Para a médica e diretora-técnica do Hospital Santa Bárbara, Bárbara Rodrigues, a exclusividade de leitos significa mais qualidade e celeridade nos atendimentos, principalmente para os beneficiários que residem em cidades do interior do estado e estão sujeitos a regulação de vagas.

“Agora, eles sabem que aqui já tem leitos exclusivos para eles, reservados para o Ipasgo Saúde. Esse paciente já vem direcionado e conta com uma equipe multiprofissional, todo mundo preparado para atendê-lo. Isso é um grande diferencial,” afirma.

EXPANSÃO

Além do Hospital Santa Bárbara, o Ipasgo Saúde, que atende quase 600 mil vidas em todo o estado, conta com uma rede credenciada composta por mais de 4 mil prestadores, sendo 199 hospitais, 423 clínicas, 174 laboratórios e 3.277 profissionais de saúde, além de cinco clínicas próprias, duas delas com pronto-atendimento infantil 24 horas.

Desde o ano passado, a instituição centra esforços na expansão desta rede que, até agora, recebeu 381 novos credenciados, inclusive com foco em atendimento de beneficiários com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A meta agora é oferecer atendimento em Brasília, voltado à população do Entorno do Distrito Federal, ampliar o número de prestadores em cidades do interior de Goiás e, entre outros avanços, implantar serviço de telemedicina.

Editado por Juliana Carnevalli via Ipasgo Saúde – Governo de Goiás