Caiado convida empresários a investir em Goiás: Estado oferece condições atrativas e incentivos (Foto: Lide Brazil)

Publicado: 15.05.2024

A importância de garantir a autonomia dos estados e respeitar as particularidades de cada unidade da federação, na busca por um desenvolvimento equilibrado e eficaz, foi defendida pelo governador Ronaldo Caiado em sua participação no evento do setor empresarial Lide Brazil Invest Forum, nesta terça-feira (14/05), em Nova York (EUA).

Para ele, se os governos tivessem maior liberdade para adequar a legislação federal à realidade local, “nós estaríamos num patamar muito superior, em condições de sermos não apenas um país com boas referências, mas um país com qualidade de vida diferenciada”, enfatizou. “Se eu ficar esperando uma decisão (da União), que às vezes leva anos e anos, isso trava totalmente a capacidade do estado”, disse.

O governador pontuou que, em Goiás, a burocracia apresenta entraves particularmente maiores aos setores de agropecuária, energia e mineração.

“Precisamos entender que cada estado, cada região tem as suas características, não adianta você querer implantar uma metodologia única”, explicou, em referência à criação de leis e políticas públicas.

EVENTO NOS EUA

O evento reúne cerca de 300 empresários, nove governadores e 20 deputados e senadores para debater oportunidades de investimentos. Caiado participou do painel “As opções no Brasil para novos investimentos internacionais”, junto com os governadores Claudio Castro (RJ); Romeu Zema (MG); Ratinho Júnior (PR); Mauro Mendes (MT); Helder Barbalho (PA); Wilson Lima (AM); e Eduardo Riedel (MS).

Em sua exposição, Caiado ainda apresentou diversas vantagens de se investir em Goiás. Dentre elas, a responsabilidade fiscal promovida pelo Estado, com o saneamento da dívida pública; a criação do Programa de Liberdade Econômica; e a concessão de incentivos a empresas. Além disso, foi aprovada lei que institui o Programa Estadual de Bioinsumos.

Outro fator destaque é a segurança pública, quesito em que o estado vem sendo apontado como referência no Brasil. Com o trabalho das forças de segurança, os roubos de veículos no estado tiveram queda de 90% no primeiro trimestre deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Com o baixo gasto em sinistro, o valor médio do seguro veicular é um dos mais baratos do país.

PROGRAMAÇÃO E PARTICIPANTES

A programação contou outros dois painéis: “Eleições presidenciais americanas 2024 e os impactos para o Brasil” e “A nova visão do Brasil”. Nesta manhã, participaram o ex-presidente da República Michel Temer, os senadores Davi Alcolumbre, e Ciro Nogueira; e os deputados federais Marcos Pereira, Danielle Cunha, Aguinaldo Ribeiro, Carlos Sampaio e Elmar Nascimento, entre outras autoridades.

Outra participante, a senadora Kátia Abreu destacou a busca dos estados por gestões cada vez mais técnicas. “Nós estamos com uma leva de governadores maravilhosos no país, com competência, cada um na sua área. Não posso deixar de fazer esse registro, porque é uma mudança de perfil”, disse. “A administração pública, independentemente de quem governa, precisa atender de forma muito responsável às pessoas que nós estamos representando”, reforçou o governador capixaba, Renato Casagrande.

LIDE

Fundado no Brasil em 2003, o Lide – Grupo de Líderes Empresariais é uma organização que reúne executivos dos mais variados setores de atuação em busca de fortalecer a livre iniciativa e o desenvolvimento econômico e social, assim como a defesa dos princípios éticos de governança nas esferas pública e privada. É presidido pelo empresário João Dória Neto.

Editado por Juliana Carnevalli via Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás