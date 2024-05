Instituição também realizou a formatura de 60 alunos do Projeto de Inclusão Digital

Publicado: 17.05.2024

A Apae Anápolis e os alunos do Projeto de Inclusão Digital celebraram o encerramento de mais um ciclo de aprendizado com a formatura de 60 alunos de 7 turmas, em uma cerimônia marcada pela emoção realizada no dia 16 de maio, na sede da instituição.

Durante o evento foram entregues 80 certificados dos cursos de informática básica e excel e anunciada a abertura de matrículas para novas turmas, com início das aulas previsto para os próximos dias.

O projeto que tem como objetivo ensinar pessoas a operar computadores e navegar na internet por meio de cursos gratuitos de informática, ajuda a promover cidadania e melhora as chances de colocação no mercado de trabalho, completou recentemente 13 anos de serviços prestados à comunidade Anapolina. Ao longo deste tempo já foram mais de 3 mil alunos formados em mais de 350 turmas.

As aulas são presenciais e ministradas na sede da Apae Anápolis, no Bairro Bougainville, com turmas disponíveis nos períodos matutino ou vespertino, de acordo com a demanda e disponibilidade de alunos.

As inscrições para novas turmas já estão abertas e o início das aulas ocorrerá nos próximos dias. Para participar dos cursos, o candidato deve se direcionar até a secretaria da Escola Maria Montessori da Apae, portando seus documentos pessoais e comprovante de endereço para realizar o cadastro e assinatura do termo de compromisso.

Para mais informações e agendamento a instituição disponibiliza o contato 62 99505-3478.