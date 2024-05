Mais de R$ 2 milhões serão destinados pela gestão municipal, por meio da Secretaria de Integração, para o financiamento de 34 projetos culturais

Publicado: 16.05.2024

Terminam no próximo domingo, 19, as inscrições para o processo seletivo do Fundo Municipal de Cultura 2023/2024. Para participar, os interessados podem entrar no link https://www.anapolis.go.gov.br/espacocultural/, onde também estão disponíveis o regulamento e outras informações.

Mais de R$ 2 milhões serão destinados pela gestão municipal, por meio da Secretaria de Integração, para o financiamento de 34 projetos culturais. Eles serão divididos em nove linguagens artísticas: artes visuais; audiovisual; cultura de rua; cultura popular, patrimônio e artesanato; dança; literatura; teatro e circo; artes integradas e música.

Na edição 2023/2024, a gestão municipal, mantenedora do Fundo, ultrapassou o valor investido na edição 2022, que foi de aproximadamente R$ 1,8 milhões, colocando Anápolis como uma das cidades do Centro-Oeste que mais se destacam pelo volume de investimentos do FMC para fomentar o setor.

Nos últimos anos, o Fundo passou por alterações que o tornaram mais democrático e inclusivo. Outra mudança importante é que, antes, o poder público também podia participar do processo e agora, o mecanismo é exclusivo para projetos apresentados pela sociedade civil.

Ao todo, nos últimos seis anos, foram investidos mais de R$ 5,2 milhões que, somados aos R$ 2 milhões previsto para esta edição, poderão saltar para mais de R$ 7 milhões destinados ao setor cultural.