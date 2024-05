Mulheres têm atendimento desde os primeiros dias de gestação e ainda participam de ações educativas

Publicado: 17.05.2024

“É muito bom estar gestante e ser tão bem acolhida e bem atendida na unidade de saúde. Todos os profissionais aqui do Jardim Esperança são maravilhosos com a gente, sempre pedindo exames, fazendo consultas e sendo muito atenciosos. Tenho certeza que minha princesa vem ao mundo muito bem cuidada”, conta a Islândia Dias, moradora do bairro e mamãe da Isabelly.

Iêda Borges, enfermeira e responsável técnica pela unidade, explica que as gestantes têm todo o apoio possível, desde os primeiros dias até o momento do parto. “O nosso fluxo de atendimento às gestantes nas unidades básicas de saúde se inicia desde o acolhimento delas, assim que descobrem a gravidez, até o encaminhamento para o parto. Solicitamos todos os exames necessários dentro do pré-natal, como beta HCG, ultrassom, consultas com profissionais médicos e odontólogos”, explica.

Na tarde dessa terça-feira, 14, a Unidade de Saúde do Jardim Esperança ofertou uma palestra para as gestantes da região, em parceria com o curso de Medicina da UniEvangélica, sobre as características da gravidez, aspectos do puerpério, cuidados com recém-nascidos, como proceder diante de um engasgo, entre outros. Além disso, as mulheres receberam orientações sobre as consultas e exames a serem realizados durante todo o período.

Todo o pré-natal de baixo risco é realizado na unidade de saúde, porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS), inserida em uma rede de atenção, cuja finalidade é oferecer o primeiro contato às pessoas quando procuram o serviço de saúde. Em Anápolis, existem 48 unidades espalhadas em todas as regiões da cidade, sendo que destas, oito funcionam em horário estendido, das 7h às 22h, uma marca da atual gestão para ampliar o atendimento e ofertar maior disponibilidade de horário para a população.

A atenção primária caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde, com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das coletividades.

O agendamento é feito pelo ZAP no endereço zapdaprefeitura.anapolis.go.gov.br e também por meio de demanda espontânea na própria unidade, conforme a disponibilidade de vagas.

Confira os serviços ofertados nas unidades de saúde:

Acolhimento

Assistência Multiprofissional

Vacinação

Saúde da Gestante

Saúde da Criança

Saúde do Adolescente

Saúde do Adulto

Saúde da Mulher

Saúde do Homem

Saúde do Idoso

Saúde Mental

Saúde Sexual e Reprodutiva

Atenção à Doenças Crônicas (Diabetes, Hipertensão e outras)

Doenças Infecciosas e Parasitárias

Primeiros Atendimentos às Urgências e Emergências

Consulta Odontológica

Consulta de Enfermagem

Consulta Médica

Dispensação de Medicamentos Básicos

Dispensação de Preservativos e Contraceptivos

Coleta de Exame Preventivo

Coleta de Testes Rápidos

Ações Educativas em Saúde

Programa Saúde na Escola

Visitas Domiciliares

Procedimentos de Enfermagem

Curativos

Imunização

Nebulização

Administração de medicamentos

Retirada de Pontos

Disponibilidade de Exames Laboratoriais