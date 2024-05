Evento está marcado para o dia 8 de junho, durante o encerramento da Semana do Meio Ambiente

Publicado: 19.05.2024

A cidade de Anápolis deve encerrar a Semana do Meio Ambiente no dia 8 de junho com um evento especial no Parque Ipiranga. A iniciativa, organizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Anápolis e pela empresa Recicláveis Anápolis, destaca o “Dia D” da coleta de vidro para reciclagem, que acontece no dia 8 e continuará até o fim de junho, com a meta de recolher 20 toneladas do material.

A campanha de coleta de vidro é parte de um esforço maior para aumentar a taxa de reciclagem de vidro em Anápolis. A empresária Rayane Siqueira, da Recicláveis Anápolis, e o secretário municipal Thiago Vitorino, enfatizaram a importância da participação da população. “Quase não há recebimento de vidro para reciclagem em Anápolis. Os resíduos são descartados para o aterro sanitário, onde levam milhares de anos para se decompor, impactando negativamente o meio ambiente”, disse Siqueira.

O Impacto do Vidro no Meio Ambiente

O vidro é um material durável e reciclável, mas seu uso em larga escala e disposição inadequada podem causar impactos significativos no meio ambiente. A produção de vidro requer muita energia e recursos naturais, e sua decomposição pode levar centenas ou até milhares de anos. A reciclagem de vidro reduz a extração de novos recursos, a emissão de gases do efeito estufa e o espaço ocupado em aterros sanitários. Além disso, protege a fauna terrestre e aquática e estimula a economia circular.

Engajamento da Comunidade

Thiago informou que o objetivo é também o engajamento das pessoas é convidou toda a população anapolina a participar, levando suas embalagens de vidro até o dia 30 de junho. No “Dia D”, sábado dia 8, haverá uma programação especial com palestras, incluindo uma da Ecovias do Araguaia, e da Recicláveis Anápolis sobre a questão do vidro. “Apesar de acontecer no encerramento da Semana do Meio Ambiente, o dia “D” será apenas o início da campanha de coleta de vidro. Os coletores vão permanecer no Parque Ipiranga até o dia 30 de junho. Vale muito à pena participar”, informou o secretário.