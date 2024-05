Durante mais uma reunião ordinária, empresários e convidados debateram sobre temas que vão de encontro às necessidades do distrito

Publicado: 19.05.2024

Em um movimento estratégico para fortalecer as relações empresariais e promover o desenvolvimento sustentável, o Conselho Empresarial pelo Daia (Consedaia) realizou mais uma reunião ordinária na sede da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego). O encontro reuniu empresários, especialistas e autoridades locais, todos unidos pelo objetivo comum de transformar o Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA) em um polo de negócios dinâmico e integrado.

O destaque da reunião foi a palestra do Dr. Gleuton Brito Freire, juiz do Direito do 1º Juizado Especial Cível de Anápolis e diretor do Foro da Justiça Eleitoral. Com uma abordagem centrada na comunicação humana, o Dr. Gleuton discorreu sobre a essencialidade de uma comunicação eficiente para o sucesso empresarial e social. “Nós precisamos entender que para poder falar é preciso aprender a ouvir”, afirmou, ressaltando a importância de ser um bom ouvinte para evitar conflitos e mal-entendidos que podem surgir no dia a dia corporativo e na vida em sociedade.

Economia e esporte

A reunião também contou com a participação de Corival da Silva Sobrinho Júnior, gerente geral do Banco do Brasil em Anápolis, que apresentou as oportunidades de financiamento disponíveis para os empresários do DAIA. “Hoje a gente tem linhas para capital de giro, antecipação de recebíveis e linhas de investimento”, explicou Corival, detalhando as condições favoráveis oferecidas pelo Banco, como prazos estendidos e taxas subsidiadas, especialmente através do FCO, que se destaca por apoiar a aquisição de máquinas e equipamentos, e construção com prazos de até 12 anos e carências de até 3 anos.

Por último, mas não menos importante, o corredor Jairo Luiz Bastos, CEO da Senses Market Esportes, trouxe ao evento uma proposta inovadora: a 1ª Corrida do Consedaia. O evento esportivo, que visa promover a saúde e a integração entre os colaboradores das empresas do DAIA e a comunidade em geral, está previsto para acontecer no final de junho ou início de julho. “O foco maior são os colaboradores do DAIA, que estão nas empresas, que estão na indústria, e também os seus familiares, amigos e a comunidade como um todo”, destacou Jairo, enfatizando o caráter inclusivo e comunitário do evento.

Para o presidente do Consedaia, o empresário Amaury Esberard, a reunião ordinária do Consedaia na Codego refletiu o comprometimento dos líderes empresariais com o futuro do DAIA. As discussões e apresentações evidenciaram a importância da comunicação eficaz, das oportunidades de financiamento e da integração através do esporte para o desenvolvimento de um distrito industrial mais humano e próspero. “As nossas reuniões estão despertando cada vez mais o interesse do empresariado em participar de pautas de interesse do DAIA, além de permitir um networking com outras empresas do Distrito. Durante várias décadas, essa preocupação esteve ausente. O Consedaia tem se dedicado diariamente para contribuir na transformação do DAIA em um local mais agradável para se trabalhar e conviver”, concluiu Amaury.