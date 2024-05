Governo de Goiás realiza ação para alertar sobre os riscos do tabaco (SES)

Publicado: 22.05.2024

O Dia Mundial sem Tabaco, 31 de maio, é celebrado em todo o planeta. A Secretaria da Saúde de Goiás (SES), desenvolve várias ações para alertar a população sobre os graves riscos à saúde causados pelo consumo do tabaco.

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) revelam que o tabagismo causa a morte de mais de 8 milhões de pessoas por ano, em todo o mundo. O panorama torna-se ainda mais grave pelo fato de o tabaco estar sendo consumido, cada vez mais, por crianças e adolescentes de 13 a 15 anos, atraídos pelos dispositivos eletrônicos para fumar, como cigarro eletrônico, produtos híbridos e vaporizadores de ervas secas.

CIGARRO

As ações alusivas ao Dia Mundial sem Tabaco começaram na sexta-feira (17/05), das 8 às 11 horas, na empresa HP Transporte, em Goiânia. A equipe da Coordenação de Doenças e Agravos Não Transmissíveis da Superintendência de Vigilância em Saúde da SES-GO distribuiu folhetos educativos e prestou orientações aos funcionários da empresa sobre os malefícios do tabagismo.

A Coordenação de Doenças e Agravos Não Transmissíveis também fez a divulgação, para todas as Regionais de Saúde, do concurso promovido pela Aliança para o Controle do Tabaco – ACT Cancela o Vape.

O concurso cultural selecionará três vídeos para as redes sociais com até 90 segundos. As inscrições são realizadas unicamente por e-mail, através do envio do vídeo, além de constar nome, telefone e endereço. Os envios deverão ser feitos para concurso@actbr.org.br. Assunto: Concurso Cancela o Vape.

CRIANÇAS E ADOLESCENTES

Neste ano, o Dia Mundial sem Tabaco tem como tema Proteção das Crianças contra a Indústria do Tabaco. A coordenadora estadual de Doenças Crônicas e Agravos Não Transmissíveis da SES, Selma Alves Tavares Oliveira, acentua que estudos científicos comprovam que os cigarros eletrônicos usados rotineiramente levam à dependência da nicotina.

Além disso, conforme a coordenadora, os cigarros eletrônicos provocam queimaduras e lesões que podem ser severas, causando convulsões, danos cardiovasculares e pulmonares ou, até mesmo, a morte do usuário.

Selma Tavares destaca que as ações relacionadas ao Dia Mundial sem Tabaco e ao tema escolhido visam assegurar o direito à saúde de crianças, adolescentes, jovens e da população em geral, em consonância com o compromisso assumido pelo Brasil em ratificar a Convenção Quadro para o Controle do Tabaco.

Editado por Kattia Barreto via Secretaria da Saúde – Governo de Goiás