Workshop mostrou aos profissionais da SES o uso da Inteligência artificial na gestão e em serviços ao cidadão (Foto: SES)

A Secretaria da Saúde de Goiás (SES-GO) deu um passo importante para o avanço do uso da inteligência artificial (IA) nos procedimentos e serviços disponibilizados à população. Nesta segunda-feira (20/05), a SES-GO, em parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG), realizou o – Workshop IA + Saúde.

Foram apresentados programas inovadores, idealizados e efetivados por pesquisadores do Centro de Excelência em Inteligência Artificial (Ceia) e do Instituto de Informática (INF) da UFG.

O secretário da Saúde de Goiás, Rasível dos Santos, destacou que a Inteligência Artificial atingiu um momento exponencial. A SES-GO, conforme disse, disponibiliza alguns programas com o uso da IA que têm facilitado tanto o desenvolvimento dos serviços quanto o acesso da população.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Entre os programas estão o Projeto Inteligência Artificial contra a Mortalidade Infantil (Caren), Interpretador de Gráficos, Indicação de Prioridade nas Solicitações de Cirurgias Eletivas e SUS Chat, que responde perguntas sobre contratos de gestão.

O vice-diretor do INF e coordenador do Ceia, Iwens Gervasio Sene Junior, acentuou, em sua apresentação, que a população passa por uma transformação digital e que a inteligência artificial veio para facilitar o cotidiano das pessoas, nos processos que são rotineiros, repetitivos e que trabalham com dados. Ela está implantada em programas como auxílio ao diagnóstico.

“Com o uso da IA em computadores super velozes, conseguimos ver milhões de vezes mais rápido e com mais detalhes que a observação humana”, pontuou. Ivens Gervasio observou que, apesar de toda essa evolução, a IA não vai substituir o profissional que está por traz dando o veredito final.

GAMES EM PROCEDIMENTOS

Durante o workshop foram apresentados alguns programas com IA. Dois deles são considerados relevantes e possíveis de serem implementados, de acordo com a superintendente de Tecnologia, Inovação e Saúde Digital da SES-GO, Luiselena Luna Esmeraldo.

O game realizado durante a fisioterapia e o reconhecimento de imagens para a detecção de pólipos. O game na fisioterapia é indicado para as pessoas que sofreram AVC ou que passaram por cirurgias, conforme explicou o professor e pesquisador do Instituto de Informática, Sérgio Carvalho.

O pesquisador constatou, junto aos profissionais do Hospital das Clínicas da UFG, que os pacientes têm resistência em fazer fisioterapia, considerando-a um procedimento chato.

“Fomos atrás de uma solução e elaboramos um jogo típico de Corrida Infinita. O pedal da bicicleta é conectado a um sistema e o paciente joga enquanto faz a fisioterapia”, esclareceu.

Sérgio Carvalho também demonstrou os benefícios de um game instalado no celular, que incentiva as pessoas à prática de exercícios físicos em casa. O jogo é indicado para os pacientes que fizeram cirurgia para a retirada total da próstata e que, em função disso, têm incontinência urinária.

A prática rotineira de atividades físicas, sugeridas pelo game, conforme explicou, minimiza a ocorrência da incontinência urinária e contribui para o resgate da autoestima e ressocialização do paciente.

A superintendente de Tecnologia, Inovação e Saúde Digital acentuou que o workshop teve o mérito de aprofundar o conhecimento em IA dos profissionais e estreitar a parceria da SES-GO com os pesquisadores do Ceia, da UFG. Ela destacou que a Secretaria está usando, cada vez mais, a inteligência artificial em benefício do cidadão e na gestão e na administração dos trabalhos realizados pela instituição.

Editado por Kattia Barreto via Secretaria da Saúde – Governo de Goiás