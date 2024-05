O filme ‘Arábia’ será exibido gratuitamente às 19h30 na primeira sala pública de cinema de Anápolis

Publicado: 24.05.2024

A sessão de estreia do Cineclube Sibasolly será realizada nesta quinta-feira, 23, com o filme ‘Arábia’, que será exibido gratuitamente às 19h30 na primeira sala pública de cinema de Anápolis. O novo espaço fica na Galeria Antônio Sibasolly, que funciona no Centro Cultural Ulysses Guimarães, na Praça Bom Jesus.

O filme, que tem duração de 1h37min, conta a história de um jovem que encontra por acaso o diário de um operário metalúrgico que sofreu um acidente e, por suas memórias, embarca numa jornada pelas condições de vida de trabalhadores marginalizados.

“O cinema é algo contemporâneo, que está descrevendo o que está acontecendo na sociedade, em volta das pessoas, e esse filme é esse reflexo. E isso é muito importante para a gente poder ter outros olhares sobre a construção do caráter das pessoas. A pessoa tem um outro olhar para ajudar ela a construir aquilo que ela vê do mundo, são novas informações”, disse o produtor responsável pela idealização e execução do projeto, Luiz Fragelli.

De acordo com ele, o Cineclube é um espaço de debater o cinema, pois após a exibição do filme, é realizado um debate sobre a linguagem cinematográfica sobre o filme. A direção é de responsabilidade de Affonso Uchoa e João Dumans e o elenco é composto por Aristides de Sousa, Murilo Caliari e Renata Cabral.

As sessões ocorrerão todas as quintas-feiras e também na última sexta de cada mês, até o final do mês de setembro. Serão exibidos filmes de mostras do circuito alternativo, anapolino e de âmbito nacional e também produções livres para exibição (franceses, italianos e argentinos).

*Histórico*

O prédio que hoje é o Centro Cultural Ulysses Guimarães foi idealizado em 1938 para abrigar a sede da Prefeitura Municipal, como também a sede do Fórum. Sua construção foi realizada para simbolizar o processo de modernização pelo qual passou o município com a chegada da ferrovia e dar à administração pública municipal um caráter mais moderno. Em 1975, a Prefeitura ganha uma nova sede e o prédio se mantém apenas como fórum da cidade.

Anos depois, em 1993, o poder judiciário se muda para uma nova sede e o prédio passa a ser ocupado por diferentes órgãos. Atualmente, no prédio funciona a Galeria Antônio Sibasolly, que promoveu em 2019 uma reforma que compreendeu a fachada e a estrutura interna, além de realizar com recursos próprios a manutenção e reparo do prédio.