Elas estão entre as 9 atletas homenageadas pela fabricante de bonecas

Publicado em 23/05/2024

A ginasta brasileira Rebeca Andrade e a sete vezes campeã de Grand Slam Venus Williams estão entre as nove atletas que terão uma boneca Barbie com sua imagem, conforme a fabricante de brinquedos Mattel busca mostrar as esportistas como modelos antes dos Jogos Olímpicos de Paris.

A Mattel anunciou as bonecas nesta quarta-feira (22), cada uma com acessórios feitos sob medida.

A ex-número um do mundo Venus disse que, com a boneca, ela espera motivar as meninas a praticar esportes.

“Eu literalmente não consigo imaginar minha vida sem o esporte e sem o jogo”, disse Venus Williams em um vídeo no qual ela segurava a boneca. “Quero que outras meninas tenham essa experiência inestimável de praticar um esporte e o que ele ensina, o que você aprende e o que você ganha com isso, não apenas naquele momento [mas)]para o resto de sua vida…..”

Outras figuras esportivas que terão uma boneca à sua semelhança incluem a boxeadora francesa Estelle Mossely, a velocista polonesa Ewa Swoboda, a médica espanhola e atleta de paratriatlo Susana Rodriguez, a ex-nadadora italiana Federica Pellegrini, a jogadora de futebol canadense Christine Sinclair, a jogadora de futebol australiana Mary Fowler e a ginasta mexicana Alexa Moreno.

As bonecas, reveladas quando a Barbie completa 65 anos este ano, “[reconhecem] o impacto do esporte na promoção da autoconfiança e da ambição entre a próxima geração”, disse Krista Berger, vice-presidente sênior da Barbie e chefe global de bonecas da Mattel.

“Ao destacar essas atletas inspiradoras e suas histórias, esperamos defender a crença de que todas as meninas merecem a oportunidade de perseverar em suas paixões e transformar seus sonhos em realidade”, acrescentou ela em comunicado.