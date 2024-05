Governador Ronaldo Caiado assina nomeação de 312 novos professores para a rede estadual de ensino (Fotos: Secom-GO)

Publicado: 23.05.2024

O governador Ronaldo Caiado assinou, nesta terça-feira (21/05), a nomeação de mais 312 novos professores para a rede estadual de ensino. Os educadores foram aprovados no concurso para professor PIII da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), realizado em 2022, e convocados no final de abril. Em 8 de maio, foram nomeados outros 309 aprovados.

Conforme Edital de Convocação nº 002/2024, os nomeados poderão tomar posse a partir do dia 4 de junho. A posse será on-line, mediante assinatura de termo de posse disponibilizado no SEI (Sistema Eletrônico de Informações).

A partir do dia 5 de junho será disponibilizado, no site da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), o link para o agendamento do Efetivo Exercício e da Modulação dos novos servidores.

Na data selecionada, o servidor deverá apresentar a apostila de posse, emitida no ato da posse e devidamente assinada pela Secretaria de Estado da Administração (Sead), bem como os documentos pessoais exigidos para conferência. Os atendimentos serão realizados presencialmente, na sede da Seduc, em Goiânia.

Nomeados vão trabalhar na rede estadual de ensino que, atualmente, conta com mais de 900 escolas e atende quase 500 mil estudantes, em todas as regiões de Goiás (Foto: Seduc-GO)

NOVOS PROFESSORES CONVOCADOS

O Governo de Goiás já convocou 1.893 docentes desde 2023. Os profissionais fazem parte da lista de 5.050 aprovados para o cargo de professor nível III (licenciados), em concurso público realizado em 2022.

Os nomeados vão trabalhar na rede estadual de ensino que, atualmente, conta com mais de 900 unidades escolares e atende quase 500 mil estudantes, em todas as regiões de Goiás. De forma inédita, foram ofertadas vagas para profissionais indígenas, quilombolas, intérpretes de Libras e instrutores de Libras e Braille.

Editado por Hosana Alves via Secretaria da Educação – Governo de Goiás