Na próxima semana está prevista uma fiscalização em Anápolis, inclusive com acompanhamento dos serviços de coleta de amostras para análises

Publicado: 24.05.2024

O presidente da Agência Reguladora do Município de Anápolis (ARM), Robson Torres, e representantes da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização (AGR), se reuniram nesta semana, em Goiânia, para debater e planejar melhorias na qualidade da água fornecida à população anapolina. Frequentemente, a ARM tem recebido diversas reclamações sobre “água suja”.

“Geralmente a água vem suja entre as 6h e 8h da manhã, depois por volta das 14h e no começo da noite, por volta das 19h. Em Anápolis, o produto utilizado para a etapa de coagulação dos detritos da água bruta, o sulfato de alumínio, está sendo substituído pelo Ploricloreto de Alumínio (PAC), muito mais eficiente, o que indica que as soluções já estão sendo tomadas”, ressaltou Robson Torres, presidente da ARM.

A Agência Reguladora do Município e a Agência Goiana de Regulação mantém parceria na fiscalização dos serviços de saneamento na microrregião Leste. Segundo o presidente da ARM, para a semana que vem é planejada uma fiscalização na cidade de Anápolis, inclusive com acompanhamento dos serviços de coleta de amostras para análises.

A ARM orienta a população a realizar denúncias, caso veja alguma irregularidade nos serviços de saneamento. “Primeiramente é necessário entrar em contato com a Saneago pelo 0800 645 0115 e anotar o número de protocolo. Caso o problema não seja resolvido, basta entrar em contato com a ARM pelo Zap24h da Prefeitura (62) 3902-2882, ou ainda pelo e-mail ouvidoria-arm@anapolis.go.gov.br. Precisamos ser informados e estamos de portas abertas para receber quem quer que seja, ouvindo e discutindo melhorias para o município”, concluiu o presidente.