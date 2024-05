Sessão solene celebra os 48 anos do Daia e reconhece sua contribuição à economia local e estadual

Publicado: 25.05.2025

Em uma emocionante sessão solene realizada na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), o Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia) foi homenageado em reconhecimento à sua trajetória de sucesso e à significativa contribuição que oferece à economia da cidade e do Estado. A iniciativa partiu do deputado Antônio Gomide (PT), que destacou a importância do Daia como um orgulho para todos os goianos e brasileiros.

O Daia, inaugurado em 9 de novembro de 1976, é o primeiro distrito agroindustrial planejado no coração do Brasil. Com uma infraestrutura grandiosa e capacidade para abrigar empresas de todos os portes, o distrito concentra várias indústrias que figuram entre as maiores de Goiás. Seus 80 mil metros quadrados de vias asfaltadas e 11 quilômetros de rede para drenagem de águas pluviais são apenas parte do seu impressionante legado.

Consedaia

Presente na cerimônia, o presidente do Conselho Empresarial do Daia (Consedaia), Amaury Miranda, ressaltou a relevância do distrito, que abriga mais de 150 empresas. Entre elas, destaca-se uma das maiores montadoras de veículos do país e o maior polo farmoquímico da América Latina. Essas indústrias geram mais de 20 mil empregos diretos, com a promessa de milhares de novas vagas à medida que o Daia expande sua área em 1,7 milhão de metros quadrados e atrai mais 100 empresas. “Ficou evidente nos olhos dos trabalhadores homenageados um brilho que realçava o orgulho de estarem ali não apenas pela indicação de suas empresas, mas também por estarem representando todos os trabalhadores do DAIA e região.

Além do mais, desde a fundação do Distrito Agroindustrial de Anápolis, os trabalhadores que são a força motriz das indústrias nunca tinham sido lembrados de uma maneira tão especial”, ressaltou Esberard. “O Consedaia fica feliz em ter tido uma participação na idealização dessa ideia e quando apresentada ao Deputado Antônio Gomide prontamente levou à realização da Sessão Solene”, disse ele.

Contribuição ao Estado e à Economia

Antônio Gomide, em seu discurso, enfatizou o papel fundamental do Daia na arrecadação do Estado. “Hoje, Anápolis é o município com maior arrecadação de Goiás, perdendo apenas para a capital. O Daia é o resultado da frutífera parceria entre o capital e o trabalho, com seu efeito agregador materializado na política pública de fomento e produção ao desenvolvimento econômico e social”, afirmou o deputado.

Além da celebração dos 48 anos, a sessão solene também apresentou um vídeo institucional sobre a história e os desafios enfrentados pelo Daia. O grupo vocal Ônix Brasil Internacional encantou os presentes com sua apresentação musical. Marçal Henrique Soares, vice-presidente do Consedaia, expressou gratidão pelo reconhecimento e parabenizou os trabalhadores do Daia. “Um país só caminha com duas riquezas: a proveniente dos investimentos e a maior riqueza que temos, que são vocês, nossos recursos humanos. O Daia não existiria sem vocês”, ressaltou.

Um dos homenageados, o Diretor de Operações do Porto Seco Centro-Oeste, Everaldo Fiatkoski, também agradeceu o parlamento pelo reconhecimento. “Foi uma data memorável, a Assembleia Legislativa, na pessoa do deputado estadual Antônio Gomídio, homenagear com a Honra ao Mérito Legislativo, tanto funcionários quanto empresários, ligados ao Distrito Industrial, escolhidos pelo seu tempo de dedicação e também pelas contribuições que trouxeram ao Daia. Esse tipo de homenagem é muito importante para manter o ânimo, tanto dos trabalhadores quanto dos empresários, que fazem com que o Distrito Industrial funcione e tenha o sucesso que tem”, completou ele.