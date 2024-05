Agência se compromete a garantir que os serviços sejam realizados para proporcionar qualidade de vida ao cidadão anapolino

Publicado: 27.05.2024

A Agência Reguladora do Município (ARM) intensificou, nesta semana, as fiscalizações para avaliar a limpeza e os reparos necessários que devem ser feitos em bairros onde a ampliação da rede de esgoto acontece. No Parque Brasília, por exemplo, os fiscais percorreram diversas ruas que estavam com obras, mas que agora recebem a retirada dos resíduos e finalização dos serviços.

“Fomos procurados por moradores informando que a rua PB-4, no Parque Brasília, não estava com os serviços de limpeza concluídos. Notamos que a primeira limpeza não ficou satisfatória e solicitamos um novo serviço e fomos atendidos. É dever da concessionária realizar esses trabalhos dentro dos prazos estabelecidos”, ressaltou Robson Torres, presidente da ARM.

Além do Parque Brasília, os fiscais da ARM também acompanham os reparos realizados, após as obras de ampliação da rede de esgoto, nos bairros Residencial Ana Carolina e Guanabara. “O monitoramento é feito de forma integral, desde o início até a finalização dos serviços que abrange reparos tanto nas ruas como nas calçadas”, pontuou João Batista, coordenador setorial de saneamento.

De acordo com o presidente da ARM, a agência tem adotado o modelo de “Regulação Responsiva”, uma técnica de atuação realizada por diversas agências reguladoras no Brasil. “A regulação responsiva prioriza o diálogo antes de qualquer autuação. Nosso compromisso é garantir que os serviços sejam realizados com eficiência, a fim de proporcionar qualidade de vida ao cidadão anapolino”, afirmou o presidente.

A Agência Reguladora do Município também reforça que, caso a população veja alguma irregularidade nos serviços de saneamento na cidade, basta entrar em contato com o órgão pelo Zap24h da Prefeitura (62) 3902-2882, ou ainda pelo e-mail ouvidoria-arm@anapolis.go.gov.br.