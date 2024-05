Cine Goiás Itinerante exibe filmes que participaram do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica) (Fotos: Secult Goiás)

Publicado: 27.05.2024

A Secretaria de Estado da Cultura (Secult) retoma as atividades do projeto Cine Goiás Itinerante nesta segunda-feira (27/05), na cidade de Silvânia. O município, que fica a 84 km de Goiânia, receberá sessões gratuitas de cinema no Espaço Cultural Juvenal Tavares. Os filmes escolhidos fazem parte da programação infantil do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica).

Na quarta-feira (29/05), o projeto segue para Alexânia, no distrito de Olhos D´Água, com exibição de filmes e, também, oficinas de Stop Motion, na Escola Geminiano Ferreira de Queiroz.

O curso tem o intuito de apresentar uma introdução ao stop motion (técnica de criação de filmes por meio de fotos) junto com um exercício interativo dos fundamentos básicos para a criação de uma animação utilizando objetos recicláveis.

Projeto tem leva entretenimento a alunos das redes municipais e estadual de ensino do interior e à população mais vulnerável (Fotos: Secult GO)

Além de estimular o interesse pela arte de animação cinematográfica e desenvolver capacidades criativas de trabalho em grupo, a atividade ainda conscientiza os jovens sobre a importância da reciclagem para a conservação do meio ambiente.

CINE GOIÁS ITINERANTE

O Cine Goiás Itinerante tem o objetivo de democratizar o acesso ao audiovisual no interior do estado, divulgar o cinema ambiental e capacitar profissionais da área.

Os pilares do programa são a exibição de filmes que participaram do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica) e ações de qualificação e promoção da arte cinematográfica para a população. A iniciativa já atendeu mais de 150 municípios.

O projeto tem levado, mensalmente, entretenimento por meio do cinema, principalmente para alunos das redes municipais e estadual de ensino do interior e para a população mais vulnerável. Oficinas temáticas, palestras e cursos sobre audiovisual e meio ambiente também estão no roteiro da iniciativa.

AGENDA 2024

Os gestores interessados em levar o projeto ao seu município precisam se cadastrar no site https://mapagoiano.cultura.go.gov.br, entrar na aba “oportunidades”, ler o regulamento, clicar em Inscrição Cine Goiás Itinerante 2024, preencher os campos com os dados solicitados e escolher a data desejada. Após a inscrição, é só aguardar a confirmação via e-mail ou contato da equipe responsável, caso haja necessidade.

PROGRAMAÇÃO

Silvânia

Data: Segunda-feira (27/05/2024)

Sessões: 9h às 12h / 14h às 17h

Local: Espaço Cultural Juvenal Tavares

Alexânia – Distrito de Olhos D´Água

Data: Quarta-feira (29/05/2024)

Sessão cinema: 9h

Oficina de Stop Motion: 13h30

Local: Escola Geminiano Ferreira de Queiroz

