Serão 50 quilômetros tratados com CBUQ, enquanto outros 100 quilômetros receberão aplicação de microrrevestimento asfáltico

Publicado: 27.05.2024

Foto: Bruno Velasco

Anápolis está testemunhando uma revolução em sua infraestrutura viária, impulsionada pelos investimentos da Prefeitura. Com a conclusão de 150 quilômetros de pavimentação e recapeamento, e outros 150 quilômetros em andamento, a cidade está a caminho para uma mobilidade urbana mais segura e eficiente. As obras foram iniciadas nesta quinta-feira, 23, na Avenida Engenheiro Portela, no trecho entre as avenidas Brasil e Gertulino Artiaga. Assim que concluído, seguem para a Avenida Belo Horizonte, entre as avenidas Engenheiro Portela e Divino Pai Eterno, pontos de maior tráfego na região.

Dezesseis bairros já desfrutam dos benefícios de ruas completamente pavimentadas. Esse avanço tangível não apenas melhora a estética urbana, mas também tem um impacto direto na qualidade de vida dos moradores. Em um esforço contínuo para manter a excelência, a Prefeitura está focada no recapeamento de novas vias, identificadas tanto por sua importância quanto pelas solicitações da comunidade.

O prefeito Roberto Naves inspecionou algumas das áreas com reclamações de deterioração do asfalto, enfatizando o compromisso municipal em fornecer ruas em boas condições para todos os cidadãos. “Estamos lidando com uma malha asfáltica antiga, especialmente vulnerável após o período de chuvas intensas. Estamos comprometidos em recuperar 150 quilômetros de vias em toda a cidade, num investimento total de R$ 30 milhões, abrangendo todas as regiões.”

O programa abrange tanto as ações preventivas quanto corretivas. Dos 150 quilômetros destinados ao recapeamento, 50 serão tratados com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), enquanto outros 100 quilômetros receberão aplicação de microrrevestimento asfáltico. Esse planejamento meticuloso visa não apenas corrigir os problemas existentes, mas também prolongar a vida útil das vias, como explica Albenzio Vento, diretor de Obras de Infraestrutura.

Além dos esforços em pavimentação e recapeamento, a Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT) está comprometida com a segurança viária, executando um cronograma rigoroso de revitalização da sinalização por toda a cidade. Desde o início de 2023, a sinalização horizontal já foi concluída em todas as regiões e a vertical está prevista para ser finalizada até o final deste ano. Os esforços para modernizar a sinalização semafórica, com a substituição de todos os conjuntos por policarbonato, mais leve e durável. A implementação de LEDs nos semáforos também está em curso, garantindo maior eficiência e durabilidade.