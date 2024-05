Publicado: 28.05.2024

Fonte: Diocese de Anápolis

A Solenidade de Corpus Christi será celebrada pela Igreja Católica no próximo dia 30 de maio e, em Anápolis, é tradição que as paróquias se reúnam para esta ocasião especial na Praça Bom Jesus, em frente à Catedral Diocesana. É esperada a participação de mais de 8 mil fiéis nesta celebração ao ar livre, que terá início às 17h. O Bispo Diocesano, Dom João Wilk, presidirá a Santa Missa, que será concelebrada por Dom Dilmo Franco e sacerdotes locais.

A concentração das procissões terá início às 15h, com Pe. Anevair José da Silva, Reitor do Seminário Maior Diocesano Imaculado Coração de Maria, e Ir. Cássia Evangelista Gonçalves, da Congregação das Irmãs Franciscanas da Divina Misericórdia, dando as boas-vindas às paróquias. Cada paróquia determinará o horário de partida de suas procissões, considerando a distância a ser percorrida.

A celebração do Corpo de Cristo contará com a presença de 29 paróquias da Diocese de Anápolis, com o objetivo de honrar o mistério da Eucaristia. A Santa Missa campal será transmitida ao vivo pela página da diocese no Youtube (link aqui).

História e tradição

A Solenidade de Corpus Christi é uma celebração cristã que ocorre anualmente em homenagem ao Santíssimo Sacramento, o Corpo e Sangue de Jesus Cristo presentes na Eucaristia. Ela é comemorada na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, aproximadamente 60 dias após a Páscoa.

O termo “Corpus Christi” é uma expressão em latim que significa “Corpo de Cristo”. Essa celebração tem suas origens na Idade Média, sendo sua instituição atribuída à Santa Juliana de Mont Cornillon, uma religiosa belga que teve visões nas quais foi instruída a pedir a instituição de uma festa em honra do Santíssimo Sacramento.

As visões de Santa Juliana foram transmitidas ao arcebispo de Liège, Jacques Pantaléon, que mais tarde se tornaria o Papa Urbano IV. O papa, após uma investigação minuciosa, recomendou a celebração de uma festa especial em honra da Eucaristia.

Em 1264, o Papa Urbano IV, em resposta a essas visões e outros eventos milagrosos relacionados à Eucaristia, estendeu a festa para toda a Igreja Católica. Ele ordenou que a festa fosse celebrada no primeiro dia após o domingo da Santíssima Trindade, oficializando-a como Solenidade de Corpus Christi.

Uma das tradições mais marcantes do Corpus Christi é a procissão, na qual o Santíssimo Sacramento é levado em procissão pelas ruas da cidade, frequentemente adornadas com tapetes coloridos feitos de serragem, flores e outros materiais. Esses tapetes muitas vezes retratam imagens religiosas e símbolos relacionados à Eucaristia.

A Solenidade de Corpus Christi é uma ocasião de grande significado espiritual para os fiéis católicos, marcada por momentos de oração, adoração e comunhão entre a comunidade. É uma oportunidade para os fiéis expressarem sua devoção ao Santíssimo Sacramento e sua fé na presença real de Cristo na Eucaristia.

SERVIÇO

Solenidade de Corpus Christi

Data: 30/05/2024 (Quinta-feira)

Horário: Concentração de fiéis a partir das 15h / Santa Missa 17h

Local: Praça Bom Jesus – R. Eng. Portela – St. Central, Anápolis – GO

Informações: (62) 3329.3400 – SECOM