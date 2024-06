Detran Goiás recebe, por mês, cerca de 10 mil recursos de multas (Foto: Secom)

Publicado: 31.05.2024

Uma semana após o lançamento do serviço, 24% dos recursos de multas já são registrados de forma 100% on-line. O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) passou a oferecer o serviço por meio do Portal Expresso para multas emitidas para 16 autuadores. A iniciativa gera comodidade e conforto e economia ao usuário e agilidade para o serviço público.

Só nesta terça-feira (28) foram registrados 416 recursos. Destes, 339 de forma presencial e 107 pelo Portal Expresso.

“São mais de 100 pessoas que utilizaram a praticidade do serviço e tiveram economia de tempo e dinheiro ao não terem que se deslocar até um posto de atendimento”, explica o presidente do Detran-GO, Delegado Waldir.

RECURSOS DE MULTAS

O Detran-GO recebe, por mês, cerca de 10 mil recursos de multas. Segundo o presidente da autarquia, Delegado Waldir, a proposta é facilitar a vida do usuário e colocar o Detran-GO na palma da mão do cidadão.

“Com a disponibilização do recurso de multa pelo Expresso, estamos facilitando a vida da população, agilizando os processos e economizando recursos públicos”, afirma.

Para apresentar a defesa prévia de multas, é necessário acessar o portal (Portal Expresso ), pesquisar por “recurso de multa” e seguir as orientações descritas na Carta do Serviço. O uso é intuitivo e basta seguir as orientações do sistema. O usuário que preferir pode acessar diretamente o link (Portal Expresso).

Ao fazer o recurso no portal, ele é direcionado automaticamente ao setor responsável pelo julgamento (Comissão de defesa prévia, Jari ou Conselho Estadual de Trânsito- Cetran). Isso dará mais celeridade ao serviço. Após a interposição do recurso, o julgamento poderá ser acompanhado pelo portal.

Os usuários devem ficar atentos aos prazos limites para a interposição de recurso. No caso de defesa prévia e Jari a data limite irá descrita na notificação. O prazo para recurso junto ao Cetran é de até 30 dias após a decisão da Jari.

As prefeituras de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Polícia Rodoviária Federal ainda não aderiram a essa funcionalidade do Expresso.

Editado por Kattia Barreto via Departamento Estadual de Trânsito (Detran) – Governo de Goiás