Pontos de coleta das doações estão espalhados em mais de 20 locais da cidade

Publicado: 31.05.2024

Foto: Ana Laura Zanni

A solidariedade marcou o lançamento oficial da Campanha do Agasalho 2024, que tem como tema ‘Sua doação pode ajudar alguém, sua solidariedade também!’. O evento foi realizado nesta quarta-feira, 29, no hall do Centro Administrativo, e deu a largada para o tradicional período de doações de agasalhos, cobertores, meias e roupas de frio, em bom estado de conservação, para pessoas em situação de vulnerabilidade do município.

“Essa campanha acontece para nos dar mais dignidade, porque o frio não poupa ninguém”, disse Kellen dos Reis, de 31 anos, com a filha de sete meses no colo. Adélia da Silva Brito, 43 anos, não escondeu sua emoção em participar de um evento como esse. “Sou mãe de 11 filhos e tenho 11 netos. Você imagina a situação de uma pessoa como eu ver minha família sentir frio? É muito triste”. Todas as duas foram as primeiras a receber cobertores pelas mãos da primeira-dama e deputada Estadual, Vivian Naves.

Levantamento da Secretaria de Integração revela que em 2020 foram arrecadados mais de 1,2 mil cobertores e agasalhos. Já em 2021, foram mais de 2 mil. No ano seguinte, foram mais de 2,4 mil peças. Em 2023, esse número foi para mais de 3 mil e este ano a meta é superar a arrecadação do ano anterior. A previsão é que a campanha seja realizada até os próximos três meses, ou seja, até o final de agosto.

O prefeito Roberto Naves ressaltou que de junho até o mês de agosto as temperaturas em Anápolis caem muito e que essa campanha vem para cuidar das pessoas em estado de vulnerabilidade. “Quero agradecer as parcerias que nós temos e que faz essa campanha acontecer, mas queria dizer ainda que a função da Prefeitura é cuidar da alimentação da população, oferecer cursos para que elas consigam um emprego, acolher àqueles que mais precisam e hoje estamos aqui entregando cobertores da maior qualidade.”

“As pessoas devem ter a generosidade de abrir as portas dos armários e também do coração para que tenhamos uma campanha de sucesso. Então, vai aqui o meu pedido, para aqueles que possam contribuir com a doação do agasalho, de roupas, de calçados para realmente a gente aquecer os corações de quem tanto precisa. E os pontos para doações estão espalhados na cidade também, então não há dificuldade”, destacou a primeira-dama e deputada Estadual, Vivian Naves.

Para iniciar a campanha, já serão doados agasalhos e cobertores arrecadados, que serão entregues durante as ações do Programa Voluntários de Coração e também para instituições parceiras que têm realizado o acolhimento das pessoas que mais precisam.

“Hoje estamos dando início à Campanha do Agasalho, que tem o objetivo de arrecadar agasalhos, itens para o frio, cobertores, tudo aquilo que a população quiser doar para atender as demandas das famílias que estão passando por um momento de vulnerabilidade, para as pessoas em situação de rua. Então, cada um pode fazer a sua parte. Essa é uma campanha que nós sabemos que vai aquecer, não só o momento de frio, mas o coração de cada pessoa que vai receber essa doação”, pontuou a secretária de Integração, Márcia Jacinta.

O reitor da Universidade UniEvangélica, Carlos Hassel Mendes, disse que é uma alegria muito grande fazer parte dessa campanha ao longo dos últimos oito anos. “Temos um ponto de coleta em nossa universidade e essa campanha representa o amor ao próximo, a forma de você atender a milhares de famílias que passam necessidade. Às vezes tão próximo da gente, tão vizinho da gente, e a gente passa desapercebido.”

Confira os pontos de coleta da Campanha do Agasalho:

Acia

Anashopping

Base Aérea

Brasil Park Shopping

Câmara Municipal

CDL

Cruzada pela Dignidade

Corpo de Bombeiros

Eco Vias do Araguaia

Faculdade Fibra

Faculdade Fama

Faculdade Católica

Genesis Office

Igreja Ap. Fonte da Vida

Prefeitura de Anápolis

Secretarias Municipais

Senai

Senac

Rotary Clubs de Anápolis

UniEvangélica