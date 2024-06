Contemplados do grupo E, que reúne 172 pessoas, ficaram mais perto da casa própria

Publicado: 31.05.2024

Foto: Victor Augusto

A Prefeitura de Anápolis completou nesta terça-feira (28), no Teatro Municipal, a entrega dos termos de posse para as famílias contempladas pelo ‘Meu Lote, Minha História’. O grupo E reúne 172 pessoas e eleva o total de beneficiários do programa para 713.

Os primeiros núcleos familiares receberam o documento em 28 de setembro do ano passado. De lá para cá, outros quatro grupos, já com regiões sorteadas, tiveram entregues em mãos os respectivos termos de posse e ficaram mais próximos de realizar o sonho da casa própria.

Este é o caso, por exemplo, de Ellen Carolina Siqueira. Ela hoje vive de aluguel no Bairro Adriana Parque e foi uma das contempladas do grupo E. “Quero agradecer a Deus e ao nosso prefeito que nos dá essa oportunidade de ter o que é nosso. Pela primeira vez em anos, terei um lugar para mim, meus filhos e meu esposo e não vou precisar pagar aluguel”, disse.

O Meu Lote, Minha História, lançado em 18 de julho de 2022, recebeu mais de 10 mil inscrições na primeira fase. Depois, houve uma criteriosa seleção, a fim de garantir que apenas famílias em situação de vulnerabilidade social e sem casa própria fossem contempladas.

A primeira-dama e deputada estadual Vivian Naves reforçou o olhar social do programa e a importância da casa própria para as famílias. “Minha casa não é só meu imóvel, é meu lar, onde construo minhas memórias afetivas com minhas filhas e meu marido. É com isso que toda mulher sonha, em ter seu lar, criar seus filhos, conviver com seu esposo e ter memórias que nos fazem feliz”, destacou.

Os contemplados do grupo E receberam terrenos prontos para construção nos bairros Aldeia dos Sonhos, Dom Felipe, Vila Feliz, Morada Nova, Jardim Itália, Parque São Jerônimo, Flamboyant, Buritis, Parque São Conrado e Rio Jordão.

A Prefeitura de Anápolis já executou a limpeza dos lotes, que também foram demarcados com piquetes pela administração. Além do termo de posse, os beneficiários recebem o projeto completo da casa, com 51,99 metros quadrados, de dois quartos, ou de 64,27 metros quadrados, de três quartos. Os projetos contemplam ainda os sistemas hidráulico e elétrico. A família tem autorização para início imediato da construção.

“Nós pensamos nos detalhes para desburocratizar a vida de vocês que receberam os lotes. E, claro, queremos que todos já tenham, em suas novas casas, acesso à toda infraestrutura. Por isso, os terrenos estão em bairros que já contam com equipamentos públicos, como escola, creche, asfalto, iluminação em LED, unidade de saúde e praça”, frisou o prefeito Roberto Naves.

Os beneficiários do ‘Meu Lote, Minha História’ que escolheram as plantas e já estão de posse dos alvarás de construção podem iniciar a construção. Aqueles que ainda não selecionaram a planta – e consequentemente não estão com os alvarás – devem entrar em contato com o Zap 24h para iniciar o processo.

Em casos de dúvidas, os interessados podem fazer contato pelos telefones (62) 3902-1387 e (62) 3902-1046, pelo e-mail: meulotemh@anapolis.go.gov.br ou nas unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de sua região. O link do programa é https://meuloteminhahistoria.anapolis.go.gov.br/.