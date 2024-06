Programação contou com música ao vivo, palestras, declamação de poemas e contação de histórias

Publicado: 01.05.2024

“Não, meu coração não é maior que o mundo. É muito menor. Nele não cabem nem as minhas dores. Por isso gosto tanto de me contar, por isso me dispo, por isso me grito. Por isso frequento os jornais, me exponho cruamente nas livrarias. Preciso de todos.” Com um trecho do poema de Carlos Drummond de Andrade, a professora Edna Elói deu abertura ao Sarau Literário em comemoração ao Dia Mundial da Língua Portuguesa, realizado na noite da última terça-feira, 28, na Biblioteca Municipal Zeca Batista.

O evento reuniu escritores, professores, estudantes e comunidade em geral. A data, comemorada anualmente em 5 de maio, celebra a importância e a diversidade do idioma falado no Brasil. No entanto, além de toda a riqueza e cultura da Língua Portuguesa, este dia também serve para reforçar a importância dos investimentos na Educação, visando um desenvolvimento pleno e sustentável dos estudantes.

Para Flávia Fernanda, secretária municipal de Educação, esta data também é uma oportunidade para a realização de uma reflexão sobre a importância da alfabetização no Brasil. “A Língua Portuguesa faz parte da nossa história, não somente nas manifestações culturais, mas sendo base na Educação das nossas crianças e adolescentes. Por isso devemos dar a devida importância a esse tema tão relevante”, diz.

Em Anápolis, os investimentos na Educação realizados pela gestão municipal têm sido cada vez mais constantes. “Desde a reforma e ampliação das unidades, até a construção de novas escolas e Cmeis, a aquisição de um sistema de ensino completo, a merenda nutritiva, o incentivo ao esporte escolar, o desempenho do Núcleo de Alfabetização junto às escolas, são muitos os investimentos realizados pelo prefeito Roberto Naves na Educação de Anápolis”, ressalta Flávia Fernanda.

“É uma alegria muito grande participar desse evento cultural que comemora a Língua Portuguesa e toda a sua importância. Eu cresci ouvindo minha vó ler para mim e também passei a ler tantos autores brasileiros que contribuíram grandemente com a criação da história do nosso idioma”, conta a escritora e servidora pública, Flávia Cavalcante.