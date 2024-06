Além dos imunizantes de rotina, serão ofertadas as vacinas contra a Influenza e Poliomielite

Publicado: 01.06.2024

Os alunos da rede municipal de ensino de Anápolis, neste mês de junho, poderão atualizar o seu cartão de vacina na própria unidade escolar, conforme cronograma da Secretaria Municipal de Saúde. A atualização das vacinas é feita de acordo com o calendário do Programa Nacional de Imunizações (PNI) de cada faixa etária, seguindo a estratégia adotada pela Prefeitura de Anápolis. Além dos imunizantes de rotina, serão ofertadas as vacinas contra a Influenza e de Poliomielite.

Neste primeiro momento, as unidades escolares que receberão as equipes da Secretaria Municipal de Saúde são: Escola Municipal Walter Beze, entre os dias 4 e 6 de junho; Escola Municipal Belisário Correa de Faria, de 11 a 13 de junho; e Escola Municipal Dona Alexandrina, entre 18 e 20 de junho. Em todas as unidades, os estudantes poderão ser vacinados das 8h às 17h.

É importante ressaltar que a criança deve portar o cartão de vacinas e o documento de identificação. A adesão da comunidade escolar a essa estratégia é de grande importância por facilitar o acesso e é uma forma prática de proteger as crianças e familiares.

Imunização

As vacinas disponíveis são: Hepatite A e B, Penta (DTP/Hib/Hep B), Pneumocócica 10 valente, VIP (Vacina Inativada Poliomielite), VRH (Vacina Rotavírus Humano), Meningocócica C (conjugada), VOP (Vacina Oral Poliomielite), Febre amarela, Tríplice viral (Sarampo, Rubéola, Caxumba), Tetraviral (Sarampo, Rubéola, Caxumba, Varicela), DTP (tríplice bacteriana) e HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano).

Estarão disponíveis para os adolescentes as vacinas HPV, dT (dupla adulto), Febre amarela, Tríplice viral, Hepatite B, dTpa e Meningocócica ACWY (conjugada). Todos os imunizantes que integram o Programa Nacional de Imunizações são seguros e estão registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Confira o cronograma das unidades escolares:

Horário: 8h às 17H

4 a 6 de junho

– Escola Municipal Walter Beze (Rua Dom Emanuel esquina com Rua Tupy, São Lourenço)

11 a 13 de junho

– Escola Municipal Belisário Correa de Faria (Avenida Santos Dumont, Jardim das Américas – 2ª Etapa)

18 a 20 de junho

– Escola Municipal Dona Alexandrina – Avenida Alameda dos Palmares, Alexandrina