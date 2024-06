Além da higienização, agência também busca outras soluções para garantir que a água chegue com qualidade na torneira

Publicado: 01.06.2024

A Agência Reguladora do Município (ARM) realizou, nessas duas últimas semanas de maio, fiscalizações em reservatórios de água que receberam o trabalho de limpeza e desinfecção. A higienização é uma das medidas adotadas para garantir que a água chegue limpa e com qualidade até as residências.

“Nesse primeiro momento, tanto o reservatório da Estação de Tratamento de Água (ETA) quanto o reservatório da matinha, os dois maiores reservatórios da cidade que atendem mais de 250 mil usuários, já receberam a limpeza. Mas a previsão é que todos os outros reservatórios no município passem por esse processo. Recebemos, diariamente, reclamações de água suja e essa limpeza vem justamente como uma das medidas para evitar esse problema”, ressaltou Robson Torres, presidente da ARM.

De acordo com a ARM, devido ao trabalho de limpeza e higienização nos reservatórios, muitos bairros acabam tendo o fornecimento de água interrompido. Por isso, a agência busca realizar um planejamento para que todas as limpezas e manutenções necessárias sejam realizadas em dias de feriado ou finais de semana, a fim de minimizar os transtornos.

Além da higienização nos reservatórios, a Agência Reguladora do Município também busca outras soluções para garantir que a água chegue com qualidade na torneira. “Estamos buscando avaliar também se a pressão da rede está correta ou se há vazamentos na rede subterrânea. Além disso, outro ponto necessário é a substituição das redes de amianto por outro material com maior resistência para evitar os rompimentos. No último final de semana, por exemplo, moradores dos bairros Nossa Senhora D’Abadia e Vila Góis ficaram sem água, devido a rede não aguentar a pressão. A previsão é que nos próximos meses a substituição da rede se iniciará pela região central e pelo bairro Jundiaí, e onde forem necessários reparos emergenciais”, pontuou o presidente.

Ainda segundo Robson Torres, para a semana que vem é planejada uma fiscalização na cidade de Anápolis, em conjunto com a Agência Goiana de Regulação (AGR), para avaliar a qualidade da água fornecida aos anapolinos.

A ARM também orienta a população a realizar denúncias, caso veja alguma irregularidade nos serviços de saneamento. Primeiramente é necessário entrar em contato com a Saneago pelo 0800 645 0115 e anotar o número de protocolo. Caso o problema não seja resolvido, basta entrar em contato com a ARM pelo Zap24h da Prefeitura (62) 3902-2882, ou ainda pelo e-mail ouvidoria-arm@anapolis.go.gov.br.