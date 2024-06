Ronaldo Caiado lança temporada Mais Araguaia 2024: “Vamos levar ao goiano a responsabilidade de tratar e preservar o meio ambiente” (Foto: Adalberto Ruchelle)

Publicado: 02.06.2024

O turismo e o lazer, que sempre movimentam as “praias” dos goianos a cada temporada no Araguaia, vão ganhar a adesão de diversos serviços do Governo de Goiás nas cidades e acampamentos ao longo do rio mais famoso do estado.

As novidades foram apresentadas pelo governador Ronaldo Caiado durante lançamento da temporada “Mais Araguaia 2024” nesta quarta-feira (29/05), na esplanada do Centro Cultural Oscar Niemeyer.

Com o apoio estratégico da Secretaria da Retomada, as cidades de Aruanã, Aragarças, Britânia, Nova Crixás e São Miguel do Araguaia serão palco de uma gama de atividades durante o mês de julho. As atividades vão desde apresentações artísticas até ações de educação ambiental e segurança.

“O Governo de Goiás estará presente para proporcionar a todos um período de férias tranquilo, com segurança e todo apoio do Corpo de Bombeiros”, garantiu Caiado.

“Goiás vai investir mais de R$ 4 milhões para atender e dar suporte à população e todos os prefeitos da região”, adiantou o governador ao destacar que existe uma união para que o evento ocorra sem transtornos.

“Vamos levar ao goiano a responsabilidade de tratar e preservar o meio ambiente, sem nada de lixo para não contaminar nossos rios. Ao mesmo tempo, cuidando dos animais e impedindo a pesca e caça predatória. Em Goiás, a cota é zero. A prática esportiva é sempre bem-vinda, mas com a beleza de pescar e depois devolver o peixe para dentro da água”, continuou o gestor estadual.

Por intermédio da Goiás Turismo, recursos do Ministério do Turismo serão direcionados para fortalecer a programação artística, além de adquirir equipamentos de proteção e segurança para os bombeiros.

Ações promocionais de pesca esportiva, distribuição de materiais turísticos, como o do gibi do “Educadinho”, e pesquisa de perfil do turista também integram os planos para a temporada.

“Nós abraçamos com corpo e alma esse evento, com investimentos milionários na infraestrutura, na segurança pública, meio ambiente, shows. Certamente vamos entregar a temporada com mais qualidade neste ano”, destacou o presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral.

CAPACITAÇÃO

Outra proposta do Governo de Goiás é investir na capacitação de empreendedores locais, visando impulsionar a economia das regiões ribeirinhas do Araguaia. Assim como em 2023, a população interessada em empreender está recebendo capacitação pelo Colégio Tecnológico do Estado de Goiás (Cotec). São ações para áreas voltadas ao turismo, em cursos de culinária com pescado, condutor de turismo para pesca e outros.

Além disso, a Secretaria de Estado da Retomada vai atuar com apoio a pequenas empresas, disponibilizando estrutura para o trabalho dos comerciantes.

“Ofertamos também curso de qualificação profissional para quem quer buscar um emprego ou empreender, além da liberação do Crédito Social. O que queremos é melhorar a qualidade de atendimento aos turistas e criar alternativas de fonte de renda para a população local após o final da temporada”, frisou César Moura, secretário da pasta.

A Secretaria de Esporte e Lazer (Seel) vai garantir a diversão do público infantil com a Rua do Lazer. Uma estrutura montada em ambiente acessível com futebol de sabão, brinquedo inflável, pebolim, mesa de tênis, cama elástica e cesta de basquete.

Já a Secretaria do Meio Ambiente (Semad) vai promover ações de educação ambiental. Além de fiscalização, para coibir infrações e crimes ambientais, principalmente àqueles relacionados com pesca predatória. Em Aruanã, haverá um estande para atendimento ao turista e emissão da carteira de pesca.

SEGURANÇA

O Corpo de Bombeiros terá efetivo de 380 profissionais distribuídos em nove postos operacionais ao longo do rio, aumento de 30% no efetivo em relação ao ano passado. A corporação vai realizar o trabalho preventivo contra afogamentos e acidentes com embarcações, entre outras ações. O trabalho dos bombeiros vai contar com UTI aérea e helicóptero em dias de maior movimentação turística.

Corpo de Bombeiros terá efetivo maior em relação ao ano passado (Foto: Adalberto Ruchelle)

Já o Batalhão de Polícia Militar Ambiental vai trabalhar com 110 servidores e policiamento náutico com 16 embarcações. A corporação também vai fiscalizar barreiras rodoviárias para coibir a prática de crimes ambientais e crimes comuns.

O Comando de Operações do Cerrado fará a segurança nas propriedades rurais que margeiam o Araguaia e nas estradas vicinais que dão acesso ao Mato Grosso.

O transporte de passageiros será fiscalizado por equipes volantes da Agência Goiana de Regulação (AGR), que manterá uma unidade de serviços de ouvidoria na região, a AGR Móvel, para atender demandas relacionadas ao saneamento básico, à energia elétrica e ao transporte rodoviário intermunicipal.

NOITE FESTIVA

O evento inaugural da temporada, que contou com a participação ativa de autoridades locais e entusiastas do turismo, iniciou-se com uma performance da banda de música do Corpo de Bombeiros, seguida pela animada apresentação do DJ Múcio.

Na sequência, Marcelo Barra envolveu a plateia com músicas cuja melodia remetem à essência do Rio Araguaia. O cantor empresta, para slogan da temporada, um verso de uma de suas canções: “Meu Araguaia, suas areias cobriram meus pés”.

O encerramento, em parceria com o Sesc Goiás, ficou por conta do renomado Toni Garrido, que promoveu uma noite de reggae e MPB. Além das atrações musicais, os presentes puderam apreciar uma exposição que destacava as peculiaridades e encantos turísticos de cada cidade do Vale do Araguaia.

Na área de alimentação, microempreendedores capacitados pelo Colégio Tecnológico (Cotec) exibiram seus produtos, impulsionando a economia regional.

Editado por Petras Souza via Secretaria de Comunicação – Governo de Goiás