Governo inicia restauração da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, em Jaraguá (Foto: Secult Goiás)

Publicado: 03.06.2024

A Secretaria da Cultura de Goiás (Secult), deu início às obras de restauração e requalificação da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, da cidade de Jaraguá. Com investimento do tesouro estadual na ordem de R$ 3,5 milhões, a previsão é que os trabalhos sejam concluídos em fevereiro de 2025.

O projeto de arqueologia no templo inclui os serviços de revisão e restauração da cobertura (estrutura e telhamento); revisão de paredes e revestimentos internos e externos; e restauração dos pisos (tabuado de madeira, mezanela, pedra de Pirenópolis).

IGREJA

Também serão restaurados a escada de madeira; os altares (altar-mor e colaterais); o forro em policromia; as esquadrias de madeira (portas e janelas); o coro, além de revisão das instalações elétricas e sanitárias, e instalação de circuito fechado de TV – CFTV Musealização.

A secretária da Cultura, Yara Nunes, ressalta que a restauração deste rico patrimônio histórico é um compromisso do Governo de Goiás com a cultura, a história e a fé dos goianos.

“As obras de reforma, iniciadas recentemente, visam garantir a preservação desse patrimônio cultural para as futuras gerações. Mais do que restaurar o prédio, estamos resgatando a memória e a identidade do nosso povo”, afirma.

PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL

A Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de Jaraguá foi tombada em 1960 pelo Instituto Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Datada de 1776, a Igreja foi a terceira a ser edificada no município. A construção foi feita pela irmandade de negros de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito.

O templo religioso se destaca na cidade pela localização, implantado em terreno em aclive, situado ao centro de uma praça, margeado pela serra de Jaraguá. A edificação foi construída seguindo as mesmas características da arquitetura religiosa do período da mineração de Goiás.

O interior é peculiar, composto por um conjunto de bens artísticos: o altar mor, o forro da capela mor, o altar lateral, o arco cruzeiro, o púlpito e o coro.

Editado por Kattia Barreto via Secretaria da Cultura – Governo de Goiás