Segunda rodada da pesquisa Voga mostra petista com cerca de 30 pontos de vantagem do segundo colocado, Márcio Correia (PL) que tem 14,50%

Publicado: 03.06.2024

A segunda rodada da pesquisa Voga/Rádio São Francisco FM mostra o deputado estadual Antônio Gomide (PT) consolidado na preferência do eleitor anapolino, com 41,13%. A soma de seus adversários totaliza 27,77%, o que indica chance do petista de vencer no primeiro turno.

De acordo com o levantamento, o segundo colocado é o suplente de deputado Márcio Correia (PL) que têm 14,50%. O ex-deputado José de Lima (PMB) é o terceiro com 5,63%.

A advogada Mariane Stival (PDT), registra 2,25% e a ex-secretária Eerizania Freitas (UB), Hélio Lopes (PSDB), 2%; Eugênio Lourenço Dias (PSOL) e Kim Abrhão (PSD) tem 0,63% cada e Lisieux José Borges (PSB), 0,13%, os eleitores que pretendem votar em branco, nulo ou não aceitam nenhuma das pré-candidaturas representam 14,38% do eleitorado. Outros 16,75% não sabem em quem vão votar ou não quiseram responder à pesquisa.

Na pesquisa espontânea, Gomide lidera com 31,25%, contra 12,75% de Márcio Correia, 3,63% de José de Lima e 1,38% de Hélio Lopes. Eerizânia conta com 0,88%; Mariane Stival e João Gomes, registram 0,25% cada e Eugênio Lourenço, 0,13%.

Primeira rodada

A primeira rodada de pesquisas do Instituto Voga foi divulgada no dia 3 de março de 2024, nesta amostragem, Antônio Gomide (PT) liderava com 38,7% das intenções de voto. Na comparação entre as duas pesquisas, Gomide subiu 2,43 pontos percentuais. O deputado estadual e ex-prefeito seria eleito ainda no primeiro turno.

Na segunda posição, Márcio Corrêa (PL) aparecia com 10,8% da preferência dos eleitores entrevistados. Amilton Filho (MDB) somava 7,3% e é o terceiro na corrida pelo executivo municipal em 2024.

Juntos, os outros candidatos acumulavam 12,8% intenções de voto. Branco, nulo ou nenhum somavam 19% da população. 11,4% dos entrevistados não souberam em quem votar ou não quiseram responder à pesquisa.

O Instituto Voga entrevistou 800 eleitores anapolinos entre os dias 27 e 30 de maio. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral de Goiás com o número GO-05361/2024. O levantamento tem grau de confiança de 95% e a margem de erro é de 3,5 pontos percentuais, para mais ou para menos.