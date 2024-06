Pacote de coxa e sobrecoxa lidera variação no preço, com valores entre R$ 8,49 e R$ 15

Publicado: 03.06.2024

Uma pesquisa realizada pelo Procon municipal, na última semana de maio, registrou uma variação de 77% no preço da carne comercializada em Anápolis. Os pesquisadores do órgão coletaram os valores de cortes bovinos, suínos e aves em seis estabelecimentos comerciais, sendo três açougues de supermercados e três casas de carnes em diferentes regiões da cidade.

Ao analisar os preços praticados em casas de carnes, o item que apresentou maior variação foi o pacote de coxa e sobrecoxa (77%), com valores que vão desde R$ 8,49 até R$ 15. Em segundo lugar, com 47% de variação, aparece a costela bovina, com o menor preço encontrado a R$ 14,99 e o maior a R$ 21,99.

Na comparação dos preços em açougues de supermercados, a costela bovina e a linguiça toscana de frango apresentaram 50% de diferença no preço. Ambos podem ser encontrados com valores que vão desde R$ 11,99 até R$ 17,99. Em terceiro lugar está a coxinha da asa, com 45% de variação e valores entre R$ 10,99 e R$ 15,99.

De acordo com o Procon, o levantamento tem como objetivo oferecer uma referência de preço aos consumidores por meio dos valores médios obtidos dentro da amostra pesquisada. Além disso, os preços refletem a realidade praticada no momento da coleta, podendo sofrer variações para mais ou para menos, já que tais produtos não são tabelados.

“Nosso trabalho é proporcionar ao consumidor anapolino a oportunidade de realizar compras com economia. Fique de olho nas promoções, ofertas e sempre compare os preços antes de efetuar a compra. Além disso, não esqueça de pedir a nota fiscal”, ressaltou Wilson Velasco, diretor do Procon Anápolis.

O órgão também orienta a população a realizar denúncias em caso de preços abusivos ou qualquer outra prática ilícita contra os consumidores. Para entrar em contato com o Procon Anápolis basta acessar o Zap24h (62) 3902-2882.

Confira o relatório completo: https://www.anapolis.go.gov.br/pesquisas-procon/