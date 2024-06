Mais 34 profissionais aprovados em concurso integrarão a Rede Municipal de Ensino

Publicado: 03.06.2024

A Prefeitura de Anápolis já convocou 364 professores aprovados em concurso para integrar a Rede Municipal de Ensino. Nesta quarta-feira (29), no Diário Oficial do Município (DOM), foi publicado o novo chamamento para mais 34 pedagogos.

Eles atenderão a demanda do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) do Parque dos Pirineus, na região Norte da cidade, que está com as obras concluídas e será inaugurado em breve. Ademais, o quadro convocado atuará na substituição de outros professores efetivos que estão de licença para suprir a necessidade de 11 salas de aula, tanto na educação infantil e ensino fundamental.

O concurso de 2019 previa 150 vagas efetivas, além da formação de cadastro de reserva. O chamamento já supera em 142% o número de convocações previstas no lançamento do certame.

Antes de atuarem nas unidades de ensino, os novos servidores passarão por uma formação para conhecimento da proposta pedagógica da educação municipal, além de um treinamento específico sobre a plataforma virtual do programa Educa Anápolis.

“A Rede Municipal de Ensino passa por uma expansão histórica nos últimos anos. De 2017 para cá, abrimos 5.545 vagas, somando educação infantil e fundamental. Com a conclusão das obras que estão em andamento, fecharemos 2024 com 9.975 novas vagas para estudantes na rede. E, é claro, toda essa estrutura demanda também um aumento do nosso quadro de professores”, disse o prefeito Roberto Naves.

De acordo com a secretária de Educação, Flávia Fernanda, a convocação “é uma valorização da gestão para com os professores e de uma rede que está em expansão. Há novas escolas, outras em reforma e ampliação e tudo isso exige pessoal qualificado, por isso, reforçamos o compromisso em convocar aqueles profissionais que compõem o cadastro de reserva do nosso concurso.”

De 2017 para cá, a Prefeitura já entregou seis novos CMEIs – no Residencial Pedro Ludovico, Bairro Santo Antônio, Campos Elíseos, Residencial Nova Aliança, Vila Fabril e Vila São Vicente – e entregará mais dois – no Parque dos Pirineus e no Jardim Promissão. Outras quatro novas unidades da educação infantil – no Aldeia dos Sonhos, Copacabana, Jardim Primavera e Portal do Cerrado – estão em processo de licitação.

O CMEI Jandira Bretas, na Vila João Luiz de Oliveira, passa por obras de reconstrução e será inaugurado em 2024 com ampliação de vagas. Outras três unidades – no Bairro São Lourenço, Vila Norte e Vila Jaiara – terão ordem de serviço para reconstrução em breve.

Há ainda seis novas escolas municipais em construção – no Jardim Primavera, Summerville, Portal do Cerrado, Industrial Munir Calixto, Vila Fabril e na Vila Santa Isabel, além de outras três já licitadas, no Parque Residencial Ander, Leblon e no distrito de Joanápolis. Outras nove unidades foram reconstruídas com aumento de vagas e mais seis estão com obras de reconstrução.

A lista com os nomes dos pedagogos convocados está disponível na edição desta quarta-feira (29) do DOM. Os novos servidores têm 30 dias para apresentarem a documentação exigida para nomeação. Em caso de dúvidas, os convocados podem entrar em contato pelo telefone (62) 3902-1281.