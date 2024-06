Com o tema ‘Um toque de amor’, ação leva conhecimento aos estudantes de uma forma lúdica

Publicado: 03.06.2024

Aliar o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, trabalhados por meio do Maio Laranja, com os conceitos do mês de conscientização do trânsito por meio do Maio Amarelo. Esse é o objetivo do projeto Bem-te-quero, lançado pela Secretaria Municipal de Educação e que vai percorrer as unidades de ensino durante o ano.

“Os temas do Maio Laranja e do Maio Amarelo são amplamente trabalhados na rede municipal. Por isso, resolvemos unir as duas temáticas em um projeto só, que aborda a importância do cuidado com a integridade física e mental dos nossos estudantes por meio das atividades lúdicas do trânsito”, explica Flávia Fernanda, secretária municipal de Educação.

Levado para os estudantes por meio de músicas, contação de histórias e teatro de fantoches, o projeto traz para o cotidiano das crianças vários aprendizados sobre o semáforo do corpo humano, com o sinal vermelho indicando as partes do corpo que não podem ser tocadas, o sinal amarelo sobre aquelas que merecem atenção e o sinal verde indicando as que podem ser tocadas.

Abigail Barros, assessora da Educação Infantil e uma das integrantes do projeto, conta que tem percebido um grande interesse das crianças pelo assunto e pela forma como ele está sendo trabalhado. “Estamos conseguindo atingir os nossos pequenos com esse projeto, de uma forma muito profunda, porque além dos temas principais, nós estamos levando a palavra de Deus para eles e falando mais sobre o amor do Pai”, diz.

“Temos como objetivo fazer deste um projeto institucional para ser trabalhado todos os anos, afinal de contas, o cuidado com as nossas crianças deve ser constante e permanente. Por isso escolhemos o tema: um toque de amor, para que elas se sintam abraçadas e amadas por toda a rede”, conta Flávia Fernanda.